الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل أحد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية بقطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الجمعة، الراهب القمص بسنتي الأنبا بيشوي، أحد كهنة كنيسة الرسولين بطرس وبولس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وناقش قداسة البابا معه خلال اللقاء بعض الأمور الرعوية الخاصة بخدمة أبناء الكنيسة المقيمين هناك.

يذكر أن دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون شهد عدة لقاءات رعوية لقداسة البابا تواضروس الثاني، مع رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمتابعة شئون الخدمة داخل الكنيسة سواء داخل مصر أو في بلاد المهجر.

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