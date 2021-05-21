وزير خارجية الكويت يلتقي أمين الأمم المتحدة

التقى وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الیوم الجمعة، الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو جوتیریش في مقر الأمم المتحدة بمدینة نیویورك، في إطار الزیارة الرسمیة التي یقوم بھا الشیخ أحمد الناصر للمشاركة في أعمال الجلسة الخاصة للجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا الخامسة والسبعون المعنیة بمناقشة الأحداث الجاریة في الأراضي الفلسطینة المحتلة تحت البندین (الحالة في الشرق الأوسط) و(القضیة الفلسطینیة).

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بین دولة الكویت ومنظمة الأمم المتحدة وكافة أجھزتھا ووكالاتھا المتخصصة التابعة والتنسیق حیال الاستحقاقات المقبلة إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتین الاقلیمیة والدولیة.

من جانبه، ثمن الأمین العام للأمم المتحدة خلال اللقاء دور دولة الكویت البارز والریادي إقلیمیًا ودولیًا، مشیدًا بجھودھا ومساعیھا الرامیة لحفظ الأمن وإرساء قیم السلام حول العالم.

وفي وقتٍ سابق، أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة، في بیان لھا الیوم الجمعة، عن ترحیب دولة الكویت بالاتفاق الذي تم التوصل إلیه لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشادت الوزارة بالجھود العربیة والدولیة المتواصلة التي قادت إلى التوصل إلى ھذا الإتفاق مستذكرة بالتقدیر في ھذا الصدد جھود جمھوریة مصر العربیة.

وأكدت أن الاتفاق الذي تم التوصل إلیه یعد خطوة في طریق حقن دماء الأشقاء الفلسطینیین وإنھاء العنف الذي تتحمل مسؤولیته سلطات الاحتلال الإسرائیلیة، إلا أن تحقیق سلام واستقرار دائمین في المنطقة یتطلب تضافر الجھود الدولیة لاستئناف عملیة السلام في الشرق الاوسط وضمان إلتزام سلطات الاحتلال الاسرائیلیة بھا وصولا الى اقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفقًا لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة.

وشارك وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس الخمیس، في الاجتماع المشترك الذي عقد بین أمین عام الأمم المتحدة أنتونیو جوتیریش، ووزراء خارجیة الدول العربیة المشاركین في الجلسة الخاصة للجمعیة العامة للأمم المتحدة بدورتھا الـ75 في مقر الأمم المتحدة بمدینة نیویورك.

وجاء الاجتماع لمناقشة الأحداث الجاریة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة تحت بندي الحالة في الشرق الأوسط والقضیة الفلسطینیة.

وقال وزير الخارجية الكويتي، في كلمته، إنه يجب تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان محاسبة إسرائيل على اعتداءاتها في فلسطين، مشيدًا بالجهود العربية والدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وما نجم عنها من معاناة إنسانية في الأراضي الفلسطينية.