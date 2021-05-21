«الصحة الفلسطينية»: أضرار كبيرة لحقت بالقطاع الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن أضرارًا كبيرة لحقت بالقطاع الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الجمعة إلى أن الحصيلة النهائية للخسائر الطبية وما لحق من ضرر في الجانب الصحي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، في وقت تواصل فيه الطواقم المختصة والإنقاذ التعامل مع المباني والمراكز التي تم استهدافها.

وأضافت أن وزارة الصحة، ومنذ اللحظة الأولى، كانت وبتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس، على اتصال مع كافة المستشفيات في قطاع غزة، وعلى متابعة دائمة للوقوف على المستلزمات الطبية التي يحتاجها أبناء الشعب في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي، وأن الاحتلال منع تكرارًا، خلال العدوان، وصول مستلزمات طبية كانت في طريقها إلى هناك.

ولفتت إلى أن أضرارا كبيرة لحقت في القطاع الصحي والبنى التحتية، ومراكز "كورونا"، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدًا لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل العدوان.

ووصف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم، حجم الأضرار التي لحقت بكافة القطاعات الخدماتية، خاصة قطاع الكهرباء، في قطاع غزة، بـ"الهائلة"، حيث تعمد الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه استهداف شبكات الكهرباء، ما أدى الى تعطل 6 مغذيات من أصل 10، وإلحاق أضرار جسيمة في قطاعات عدة، نتيجة ذلك.

وأضاف ملحم ـ في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الجمعة ـ "أن الاحتلال في عدوانه على شعبنا في قطاع غزة، استهدف البنى التحتية والخدماتية بشكل مُتعمد، حيث لم يكتف بقصفها بل منع وصول الوقود إلى محطة التوليد الوحيدة في القطاع، ما أدى إلى تقليص إنتاجيتها من الكهرباء إلى قرابة النصف"، مشيرًا إلى أن الدمار الذي لحق بشبكات الكهرباء المُغذية لقطاع غزة، أدى إلى تغير جداول الكهرباء من 16 ساعة إلى 3-4 ساعات يوميا.

وفيما يتعلق بالتحركات في هذا الإطار، لفت ملحم إلى اتصالات تمت مع جهات دولية للعمل على إجبار إسرائيل على دفع تعويضات لإعادة التيار الكهربائي، كونها من تسبب بهذا الدمار، وإصلاح ما تم تدميره، مشيرًا إلى اتصالات جرت مع جهات مانحة لتقديم دعم مالي لإعادة الأمور تدريجيًا، وقال "إن حجم إصلاح الدمار قد يحتاج من 20 إلى 22 مليون دولار".

ولفت ملحم، إلى أن أموالاً كانت ستُخصص لتطوير شبكات الكهرباء في قطاع غزة، لكن سيتم تخصيصها كجزء في إصلاح ما تم تدميره، وأن عملية إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حال توفرت كافة المتطلبات، سيحتاج إلى ما لا يقل عن 5 أشهر.