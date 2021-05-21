السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نظام المشاهير.. 6 نصائح تساعدك لكي تتحول إلى شخص نباتي بنجاح

النظام النباتى
النظام النباتى

يعد إجراء أي تغيير في نظامك الغذائي خطوة كبيرة يجب اتخاذها خاصة عندما تقرر أن تصبح نباتيًا، فالنباتيون هم أولئك الذين غالبًا ما يستهلكون الأطعمة النباتية بدلاً من تلك التي تحتوي على الحيوانات وهي طريقة واحدة من الطرق لتحسين صحتك العامة. 

ويتجاهل الكثيرون فكرة أنه لا يمكنك تناول الكثير من المنتجات الحيوانية عندما تكون نباتيًا ولكن قد تتفاجأ من مدى فائدة هذا النظام الغذائي عندما يتعلق الأمر بصحتك العامة، فإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن أو ترغب فقط في حماية نفسك من الأمراض المختلفة ، يمكن أن تساعدك هذه النصائح الذى قدمها موقع "healthybuilderz" الطبى على التحول إلى نباتي في أي وقت.

 

"حدد الهدف"

ليس من السهل أبدًا تغيير نظامك الغذائي، فلابد من تحديد الهدف وراء هذا التحول من شخص يتناول الطعام بكل أنواعه إلى شخص نباتى فقط، فهل تفكر في أن تصبح نباتيًا بسبب صحتك؟ أم تريد إنقاص الوزن.

 

"خطط لوجباتك"

خطوة أخرى مهمة يجب اتباعها عند اتباعك للنظام النباتى، وهي التخطيط لوجباتك مسبقًا، فبهذه الطريقة ستعرف ما الذي ستحصل عليه في المرة القادمة التي تتسوق فيها لشراء طعام الأسبوع.

 

"التعرف على وصفات الوجبات النباتية"

النظام الغذائي النباتي ليس مملاً كما يروج له، وهناك الكثير من الوصفات التي يمكنك تجربتها، والتى يمكن ان تجدها فى الكثير من الكتب الخاصة بالطعام النباتى.

 

"الوجبات السريعة النباتية"

تعتبر الوجبات السريعة الخيار الأفضل بسبب رتم الحياة السريع، فهناك العديد من سلاسل الوجبات السريعة التي تقدم وجبات خفيفة نباتية لعملائها، والتى يمكنك الإستعانة بها.

 

"التعرف على التجارب السابقة"

أكد خبراء التغذية على ضرورة التعرف على تجارب الأخرين عند التحول الى النظام النباتى، والذى يمكن أن يكن سبب فى عدم التراجع عن مواصلة النظام النباتى، لذلك إذا كنت لا تحصل على أي من عائلتك ، يمكنك البحث عن مجموعات عبر الإنترنت أو داخل مجتمعك الذي يتبع هذا النظام الغذائي.

 

"ممارسة الرياضة"

لا يقتصر كونك نباتيًا على إيجاد الأطعمة التي تأكلها فحسب، بل بممارسة بعض التمارين الرياضية، يمكن أن يساهم بشكل كبير على إنجاح النظام بشكل كبير.

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