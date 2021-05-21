الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ظل البوكر».. الشرط غير المعلن للفوز بجائزة ساويرس

جائزة ساويرس
جائزة ساويرس

ماذا لو أن جائزة البوكر تقبل الأعمال القصصية وقامت بتفعيل جائزة للسيناريو، هل كنا سنرى وقتها أن ساويرس ما هي إلا ظل للبوكر؟، وماذا لو أن الجائزة تقبل أكثر من عمل واحد في الرواية، هل حينها كنا سنرى جميع الروايات الواصلة لقوائم البوكر تستحوذ على قوائم ساويرس؟، فما حدث في السنوات السابقة ويتكرر فعله كل عام يؤكد أن جائزة ساويرس وكأنها تنتظر وصول المصريين لقوائم البوكر حتى تمنحهم الجائزة الأولى في فرعي كبار وشباب الأدباء.

في البداية فإن جائزة البوكر كانت قائمتها الطويلة تظهر في النصف الثاني من ديسمبر، وتظهر قائمتها القصيرة في النصف الأول من شهر فبراير، وتعلن النتيجة النهائية في النصف الثاني من أبريل، بخلاف هذه الدورة التي تأخرت بفعل جائحة كورونا، أما جائزة ساويرس فتعلن أحيانًا في النصف الأول من يناير، وأحيانا أخرى في النصف الثاني منه، وتم تأجيلها هذا العام لتظهر في أواخر شهر مايو بسبب الجائحة.

بالنسبة لشروط كليهما، فالبوكر تشترط أن تكون الرواية صادرة خلال عام سابق من الترشيح، و«ساويرس» تشترط مرور عامين قبل الترشيح، وبسبب هذا الشرط فإن الرواية التي تصل إلى البوكر عادة ما تستحوذ على المركز الأول لجائزة ساويرس، وذلك كما ظهر في العديد من الروايات التي وصلت لقوائم البوكر لتكون الفائزة بالجائزة الأولى في ساويرس.

البداية كانت عام 2013 ومع رواية رجوع الشيخ للكاتب الشاب محمد عبد النبي والتي وصلت للقوائم الطويلة للبوكر، ثم فازت الرواية نفسها بجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء.

وفي 2014 وصلت رواية "بحجم حبة عنب" للروائية منى الشيمي للقوائم الطويلة لـ"بوكر"، ثم فازت بجائزة ساويرس فرع كبار الكتاب.

وفي 2016 تكرر الأمر نفسه؛ حيث وصلت رواية "معبد أنامل الحرير" للروائي إبراهيم فرغلي للقائمة الطويلة لـ"بوكر"، ومن بعدها فازت بـ"ساويرس" فرع كبار الكتاب، وفي العام نفسه وصلت رواية "عطارد" للكاتب محمد ربيع للقوائم القصيرة لجائزة البوكر، وفازت أيضًا بالجائزة الأولى لـ"ساويرس" فرع شباب الأدباء.

وفي 2017 وصلت رواية "في غرفة العنكبوت" للقوائم القصيرة لـ"بوكر"، ومن بعدها فازت بالجائزة الأولى لـ"ساويرس" فرع شباب الأدباء.

ووصلت رواية الوصايا في عام 2019 للقائمة الطويلة فالقصيرة للبوكر، وفازت بعدها بالجائزة الأولى فرع كبار الكتاب لجائزة ساويرس.

وفي هذا العام فازت رواية "الزوجة المكسيكية " للدكتور إيمان يحيي بالجائزة الأولى فرع كبار الكتاب في جائزة ساويرس، وكانت قد وصلت عام 2019 للقائمة الطويلة لجائزة البوكر.

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