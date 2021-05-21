محمد الباز يستأنف تقديم برنامج «آخر النهار» غدا

يستأنف الإعلامي محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، تقديم برنامج «آخر النهار» على شاشة النهار غدا الأحد.

ويقدم الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ويعمل من خلال حلقات البرنامج على دعم الدولة المصرية بمؤسساتها الوطنية، وكشف الجماعة الإرهابية وداعميها.

وكان برنامج «آخر النهار» قد توقف في بداية شهر رمضان الماضي.

ويقدم الدكتور برنامج «مش حسبة برمة»، الخميس من كل أسبوع على إذاعة «نغم إف إم» تردد 105.3.