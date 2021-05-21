الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

سمير ودلال
سمير ودلال

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها الشديد لوفاة الفنان الكبير سمير غانم، لافتة إلى أن خبر وفاته أثر بشكل كبير على محبيه.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات لـ "الدستور"، أثناء تواجدها في جنازة الراحل التي أقيمت من مسجد المشير، إنها تتمنى الشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز، مشيرة إلى أنها لا تعلم حتى الآن بخبر الوفاة نهائياً، متمنية أن تظل كذلك حتى تتعافى من أزمتها الصحية.

كان قد ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى كلا من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجولييت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. 

وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه سمير مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات، كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "أهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينيات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير "المطربون والمضحكون".

وحرص عدد من الفنانين على الحضور لمسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجنازة على الفنان الكبير سمير غانم وتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم: إلهام شاهين، لبلبة، ماجد المصرى، أحمد بدير، صابرين، بيومى فؤاد، دينا، محمد سليمان، عمرو وهبة، عمرو سعد، أوس أوس، وآخرون.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

كشفت الفنانة الهام شاهين عن حزنها الشديد لما وقع أمس الخميس بخبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم - mbc العراق سمير غانم إلهام شاهين حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

مصري يجمع 150 مليون جنيه من «التسويق الشبكي».. ويفشل في إخفائها عن الأمن

الضاحك الأبدي.. أسرار جديدة من حياة سمير غانم

إحالة موظفين بـ«مصر للطيران» ورجل أعمال للجنايات فى «الاستيلاء على أموال الشركة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021

سارة شريف تكتب: حتى لا نعود للمربع صفر

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأماكن المقدسة