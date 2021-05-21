مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها الشديد لوفاة الفنان الكبير سمير غانم، لافتة إلى أن خبر وفاته أثر بشكل كبير على محبيه.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات لـ "الدستور"، أثناء تواجدها في جنازة الراحل التي أقيمت من مسجد المشير، إنها تتمنى الشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز، مشيرة إلى أنها لا تعلم حتى الآن بخبر الوفاة نهائياً، متمنية أن تظل كذلك حتى تتعافى من أزمتها الصحية.

كان قد ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى كلا من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجولييت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه سمير مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات، كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "أهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينيات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير "المطربون والمضحكون".

وحرص عدد من الفنانين على الحضور لمسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجنازة على الفنان الكبير سمير غانم وتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم: إلهام شاهين، لبلبة، ماجد المصرى، أحمد بدير، صابرين، بيومى فؤاد، دينا، محمد سليمان، عمرو وهبة، عمرو سعد، أوس أوس، وآخرون.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.