الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: 6 آلاف و493 إصابة بكورونا و50 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم، تسجيل 6493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله- في تصريح نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية- إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 498 ألفًا و795 حالة، بينهم 44 ألفًا و827 حالة نشطة.

وأعلن المسئول الماليزي أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 444 ألفًا و540 متعافيًا بعد تماثل 4508 مرضى للشفاء التام في آخر 24 ساعة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 2149 حالة بعد وفاة 50 مريضًا على مدار يوم أمس.

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