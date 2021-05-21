مرجع ديني يحمل نظام إيران مسؤولية الحروب في دول المنطقة

حمّل المرجع الديني عبد الحميد معصومي طهراني، اليوم، النظام الإيراني مسؤولية الحروب في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، محذراً من خطورة البرنامج النووي.

وقال طهراني في لقاء مع قناة العربية، إن خطر النظام الإيراني يكمن في كون "النظام غير مسؤول ويسعى إلى ابتزاز الجميع، كما تطرّق طهراني خلال الحلقة إلى المفاوضات النووية الدائرة راهناً في فيينا.

وفي الشأن الداخلي، انتقد طهراني الخطة الصحية التي وضعتها إيران لمكافحة فيروس كورونا، مضيفاً أن "النظام الإيراني لا يستمع إلى صوت الشعب".

وخلال المقابلة، أعرب طهراني عن قلقه إزاء سلامته قائلاً إن "من يخالف النظام الإيراني مصيره السجن".

كما أكد طهراني، أنه لا يزال يرفع صوته لأن "النظام الإيراني سيؤدي بالبلاد إلى الهاوية"، معتبراً أن "الحل الوحيد للتغيير الجذري للنظام، هو إزالة نظام ولاية الفقيه وعلي خامنئي". وأكد طهراني أن "ولاية الفقيه" هو موضوع "مختلق ولا علاقة له بالإسلام".