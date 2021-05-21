الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تسجل 2829 إصابة و9 وفيات بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت المملكة المتحدة 2829 إصابة جديدة، و9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الإصابات الأخيرة بالفيروس تمثل انخفاضًا عما تم تسجيله اليوم السابق والذي بلغ 2874 إصابة، كما أن 37.5 مليون شخص في البلاد قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، من بينهم 21.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 165 مليونا و597 ألفا و826 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و432 ألفا و22 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

  وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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