«سكتش ثلاثي أضواء المسرح».. سر صداقة يحيى الفخراني وسمير غانم

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني عقب وفاة الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية.

وكان من أبرز الفنانين الذين ترك فيهم رحيل سمير غانم حزن كبير الفنان يحيي الفخراني وجمعته علاقة صداقة قوية مع الفنان الراحل سمير غانم.

وقال الفنان يحيى الفخراني في مداخلة ببرنامج «التاسعة» إن علاقته بسمير غانم علاقة قديمة، حيث تعرف عليه قبل دخول الوسط الفني وهو في السنة الثالثة من كلية الطب.

وأضاف أنه أعجب به منذ مشاهدته لاسكتش لسمير غانم مع ثلاثي أضواء المسرح، فأُعجب به كثيرًا ولم يتركه منذ ذلك اليوم.

وتابع أنه لم يشارك الفنان سمير غانم فنيًا سوى في فيلم واحد، أما الفنانة دلال عبد العزيز فقد تشاركا معًا عددًا كبيرًا من الأعمال، فأصبحت مثل أخته، وأصبح يعتبر أن سمير غانم هو زوج أخته، لتتحول العلاقة إلى علاقة أسرية بينهم، خاصة بعد عمل دنيا سمير غانم معه في بدايتها.

وأوضح يحيى الفخراني أنه سأل نفسه عن سر حبه لسمير غانم، فوجد أنه يحب كل ما يقدمه من أعمال، مشيرًا إلى أن سمير غانم قدّم أعمالا عظيمة، وأعمالًا قدمها "للضحك من أجل الضحك" فقط، وهو أمر عظيم ورسالة.

وقال يحيى الفخراني إنه كان يقدم فوازير المناسبات، وفي ذلك الوقت كان عرض الفنان سمير غانم يلي عرضه، فذهب الفخراني إلى المخرج فهمي عبد الحميد وطلب منه أن يترك سمير غانم ليقول ما يريد قوله وتابع الفخراني أنه صاحب مدرسة أخرى غير هذه المدرسة، فهو لا يستطيع الارتجال مثله، بل يقدم النص المكتوب.

وكشف يحيى الفخراني عن كواليس تقديمه للفوازير، مشيرًا إلى أنها لم تكن فوازيرًا بالمعنى المعروف، بل نص كوميدي بسيط كتبه المؤلف الراحل يوسف عوف، وكاد يرفضها بسبب الاستعراضات التي طلبها فهمي عبد الحميد وأوضح يحيى الفخراني أنه لم يكن يحب الذهاب لأي مسرحية سوى مسرح سمير غانم، لأنه كان متيقن أنه سيضحك.