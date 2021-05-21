الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تجارية الجيزة» تطلق اسم أحمد بهجت على القاعة الرئيسية للاجتماعات

التجارة
التجارة

نعت غرفة الجيزة التجارية، الدكتور أحمد بهجت الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الغرفة الذي وافته المنية اليوم، مقررةً إطلاق اسمه على القاعة الرئيسية للاجتماعات بالمقر الرئيسي للغرفة.

وقال أحمد الخولي، سكرتير عام الغرفة، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين، إن الدكتور أحمد بهجت سيظل واحدًا من رموز العمل العام بمختلف المجالات الاقتصادية وكذلك الرياضية وبذل الكثير فى سبيل رفعة وطننا الغالي مصر، مشيرًا إلى الطفرة التي تحققت خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الغرفة.

وتوفى صباح اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أحمد بهجت مؤسس مجموعة شركات بهجت ودريم، وإنترنت مصر، ودريم لاند، وجولدي للأجهزة الكهربائية.

الدكتور أحمد بهجت كان نموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، اخترع بوصلة مواقيت الصلاة  الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.

أنشأ أحمد بهجت أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.

وتخرج الراحل من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث حصل على البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974، قبل أن يتم تعيينه معيدا بالجامعة، ليحصل على الماجستير ثم يسافر إلى الولايات المتحدة ع لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك إلى أن حصل على الدكتوراه في العام 1982.

أثناء دراسته في أمريكا اخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة «لوكهيد».

احمد بهجت الاعمال وتوفى المتحدة الأمريكية المستوردين غرفة الجيزة

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