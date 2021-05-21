الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل نظر محاكمتهم.. تفاصيل تحقيقات النيابة مع 22 متهما في «داعش العمرانية»

محكمة
محكمة

تنظر محكمة الجنايات "إرهاب"، غدا السبت، محاكمة 22 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية".

وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا رقم 182 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة طوارئ، أن المتهمين ارتكبوا جرائم أبرزها شروع المتهمين فى قتل ضابط الشرطة بقسم العمرانية محمد طارق عبد العظيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، باستهدافه أثناء قيادته سيارته وإطلاق الأعيرة النارية من بندقيه آليه عليه، بالإضافة إلى استهداف سيارة شرطة تقل 4 أمناء، وكذلك محاولة تهريب متهم أثناء عرضه على المحكمة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول والرئيسي فى القضية هاني عبد الله عقمان أحمد جبريل، 34 سنة ويعمل سمسار سيارات، تولى تأسيس وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، موضحة أن 17 متهمًا آخرين انضموا للجماعة، بينما تولى 4 آخرين تمويل الجماعة بالأسلحة والذخائر والمهمات والآلات لتنفيذ أغراضهم فى العمليات الإرهابية.

وأوضحت التحقيقات إلى أن المتهمين أحمد ضياء الدين عبد الرحمن، وعلي محمد محمد علي الضوي، ومحمد حسن عبد العزيز حسن، ومحمود حسن الشوربجي، شرعوا فى قتل ضابط الشرطة بقسم العمرانية، محمد طارق عبد العظيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم بأن أعدوا بنادق آلية وسيارة ووضعوا مخطط لاستهدافه أثناء سيره بسيارته.

وذكرت التحقيقات أنه أثناء استقلال الضابط سيارته أطلق عليه المتهمين الأعيرة النارية، إلا أنهم لم ينجحوا فى قتله لعدم إحكام التصويب بالبنادق صوبه.

وشملت وقائع القضية، شروع المتهمين الأول والثاني في قتل 4 أفراد شرطة، وذلك بوضع مخطط واستهدافهم بعد استقلال دراجة أعلى محور 26 يوليو، وإطلاق الأعيرة النارية على سيارة الشرطة التي كان يستقلها الأفراد، وهو ما تسبب فى عدة إصابات، ولم ينجحوا فى قتلهم بعد إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكام أحدهم التصويب تجاههم.

داعش محور 26 يوليو الجنايات المحكمة نيابة أمن الدولة العليا سيارة شرطة محكمة الجنايات نيابة أمن الدولة الأعيرة النارية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

مصري يجمع 150 مليون جنيه من «التسويق الشبكي».. ويفشل في إخفائها عن الأمن

الضاحك الأبدي.. أسرار جديدة من حياة سمير غانم

إحالة موظفين بـ«مصر للطيران» ورجل أعمال للجنايات فى «الاستيلاء على أموال الشركة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021

سارة شريف تكتب: حتى لا نعود للمربع صفر

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأماكن المقدسة