الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تسجل 4 آلاف إصابة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، اليوم، تسجيل 4 آلاف و219 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع استمرار انخفاض إجمالي مرضى "كوفيد-19" والمتوسط الأسبوعي للزيادة في عدد الإصابات إلى أدنى مستوى منذ الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.
ووفقًا لما نقلت صحيفة "نذرلاندس تايمز" الهولندية عن بيانات المعهد، فقد ارتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات بفيروس "كورونا" المسجلة في هولندا منذ بداية ظهور الوباء إلى مليون و619 ألفًا و648 إصابة، لكن المتوسط الأسبوعي للزيادة في عدد الإصابات انخفض بذلك إلى 4 آلاف و405 إصابات، هو الأقل منذ 23 فبراير.
إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة ارتفاع عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي درى تقديمها في هولندا إلى أكثر من 8 ملايين و40 ألف جرعة، بينها أكثر من 583 ألفًا قُدمت منذ الإثنين الماضي.

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