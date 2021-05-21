ننشر رابط تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

العام الدراسي الجديد

يستعد أولياء الأمور مع اقتراب موعد التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، لتقديم طلبات التقدم (للمدارس الرسمي- الرسمي لغات) عن طريق المنصة الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، على مستوى الجمهورية لكل المحافظات.

وزارة التربية والتعليم.. رابط تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

ويمكن لأولياء الأمور التقدم من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي: emis.gov.eg

ويتم تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي خلال الفترة من 1/6/2021 إلى 30/6/2021، على أن يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021 .

وحددت الوزارة التعليمات الخاصة بإجراءات التقديم لرياض الاطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيًا كما يلى:

تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية

ـ يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الإلكتروني لأكثر من مدرسة.

ـ ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعسره في التسجيل الإلكتروني، والمساعدة في تسجيل طلب التقدم، ومعه صورة شهادة الميلاد الممكينة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل.

ـ يتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى للطلب.

ـ ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.

تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمي لغات:

ـ يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط.

ـ كما يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية خلال الفترة المحددة فقط للتقديم.

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ـ يتم الإعلان لأولياء الأمور عن نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.

كما حددت الوزارة الإجراءات الخاصة بالتقديم الإلكترونى للصف الأول كما يلى:

إجراءات تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

بالنسبة للمدارس رسمي لغات خاص “عربى ـ لغات”

تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بالمدارس، وسوف يتعرض مسئول المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائى.

بالنسبة للتلاميذ الوافدين

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيًا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.