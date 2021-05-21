الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العام الدراسي الجديد

ننشر رابط تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

طلاب
طلاب

يستعد أولياء الأمور مع اقتراب موعد التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، لتقديم طلبات التقدم (للمدارس الرسمي- الرسمي لغات) عن طريق المنصة الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، على مستوى الجمهورية لكل المحافظات.

 

وزارة التربية والتعليم.. رابط تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

 

ويمكن لأولياء الأمور التقدم من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي: emis.gov.eg 

ويتم تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي خلال الفترة من 1/6/2021 إلى 30/6/2021، على أن يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021 .

وحددت الوزارة التعليمات الخاصة بإجراءات التقديم لرياض الاطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيًا كما يلى:

 

تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية 

 

ـ يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الإلكتروني لأكثر من مدرسة.

ـ ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعسره في التسجيل الإلكتروني، والمساعدة في تسجيل طلب التقدم، ومعه صورة شهادة الميلاد الممكينة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل.

ـ يتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى للطلب.

ـ ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.

 

تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمي لغات:

 

ـ يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط.

ـ كما يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية خلال الفترة المحددة فقط للتقديم.

 

اقرأ ايضا

 

txt

تعرف على موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي ٢٠٢١ الترم الثاني والجدول

txt

التعليم تعلن طريقة الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور

 

ـ يتم الإعلان لأولياء الأمور عن نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.

كما حددت الوزارة الإجراءات الخاصة بالتقديم الإلكترونى للصف الأول كما يلى:

 

إجراءات تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

 

بالنسبة للمدارس رسمي لغات خاص “عربى ـ لغات”

تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بالمدارس، وسوف يتعرض مسئول المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائى.

بالنسبة للتلاميذ الوافدين

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيًا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.

تقديم رياض الأطفال الصف الأول الابتدائي وزارة التربية والتعليم تسجيل رغبات نتيجة القبول رابط تقديم رياض الأطفال

الأكثر قراءة

مصري يجمع 150 مليون جنيه من «التسويق الشبكي».. ويفشل في إخفائها عن الأمن

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

«حزن وانهيار وبكاء».. مشاهد من جنازة ملك الكوميديا سمير غانم

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

الرئيس السيسي ينعى سمير غانم: عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع

محمد الباز يستأنف تقديم برنامج «آخر النهار» غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الفلسطينية»: أضرار كبيرة لحقت بالقطاع الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي

الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

نتنياهو يشكر الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار مع غزة (صورة)