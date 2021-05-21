المختبرات الكبرى تتعهد بمنح الدول الفقيرة 3,5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا

تعهدت مجموعات فايزر-بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون المنتجة للقاحات مضادة لكوفيد-19 الجمعة خلال قمة لمجموعة العشرين، أن تقدم بسعر الكلفة أو بسعر مخفض 3,5 مليارات جرعة للدول الاكثر فقرا بين العامين 2021 و2022.



وسيتم تسليم نحو 1,3 مليار جرعة هذا العام والبقية العام المقبل. وستقدم فايزر ملياري جرعة وموديرنا ما يصل الى 995 مليونا وجونسون اند جونسون ما يصل الى 500 مليون.



ستكون هذه الجرعات متوافرة بسعر الكلفة للدول ذات العائدات المنخفضة وبسعر مخفض للدول ذات العائدات المتوسطة، وفق ما أوضح مسئولو المختبرات لمناسبة القمة الافتراضية حول الصحة التي نظمتها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين والمفوضية الاوروبية.



وقبيل ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي لدى افتتاح القمة أنه سيؤمن مئة مليون جرعة.