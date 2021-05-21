الإرياني: الحديث عن جولة مفاوضات جديدة بشأن خزان صافر محكوم عليها بالفشل

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط صافر، محكوم عليها بالفشل الذريع، وهو ما تؤكده التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة التي أثبتت أن المليشيا لا تفقه لغة الحوار، واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز السياسي.

وأضاف الإرياني، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "فشلت كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر، جراء استمرار تعنت ومراوغة مليشيا الحوثي الارهابية، وتراجعها اكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق اممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها".

وأكد الوزير اليمني، أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي، كخيار وحيد لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة".

ويخشى العالم خاصة الدول المطلة على البحر الأحمر من التهديدات التي تشكلها خزان عائم متوقف في مياه البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.