السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أصدقاء الفن والعمر».. أفلام جمعت الثنائي حسن يوسف وسمير غانم

حسن يوسف وسمير غانم
حسن يوسف وسمير غانم

حالة من الحزن شهدها الوسط الفني عقب إعلان نبأ وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وتباينت ردود أفعال الفنانين من حزن وصدمة وكان للفنان حسن يوسف جزء كبير من الحزن على وفاة ورحيل صديقة الفنان سمير غانم، وتصدر اسم الفنان حسن يوسف قائمة الأكثر بحثًا في الساعات الأخيرة من اليوم عبر محرك البحث الشهير جوجل. 

وفارق عالمنا الفنان سمير غانم مساء أمس الخميس والذي وفاته المنية عن عمر ناهز الـ84 عقب تدهور حالته الصحية على إثر إصابته بفيروس كورونا.

ويعد الفنان حسن يوسف أبرز أصدقاء الفنان الراحل سمير غانم حيث ظهر معه في أكثر من فيلم على شاشة السينما، وفى التقرير التالي ترصد الدستور أبرز الأفلام التي شارك فيها سمير غانم مع حسن يوسف. 

-فيلم آخر شقاوة 

كانت بداية الثنائي من فيلم آخر شقاوة أول الأفلام الذى ظهر فيها الثنائي سمير غانم وحسن يوسف، والذى عرض عام 1964، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً وقتها، بوجود الفنان احمد رمزي ومحمد عوض أيضاً فيه مما أعطاه ثقلاً كبيراً لفنانين كلهم يمتازوا بالشقاوة وخفة الدم وكان يعد الفيلم من أهم أفلام الصديقين.

 -فيلم شاطئ المرح 

شارك الفنانين حسن يوسف وسمير غانم فى فيلم شاطئ المرح حيث ظهرا من جديد فى فيلم شاطئ المرح، الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه عام 1967، وشاركهم البطولة نجاة وعبد المنعم مدبولي، حيث حقق الفيلم حالة كبيرة من النجاح والتفاعل مع الجمهور سواء على في السينمات أو حينما عرض على شاشة التليفزيون.

 -آخر فيلم جمع الثنائي

 بعد ذلك يأتي فيلم آخر جمع ما بين حسن يوسف وسمير غانم وهو الزواج على الطريقة الحديثة الذى عرض عام 1968، حيث نجح الفيلم في تحقيق نجاح كبير.

وفاة يوسف فيلم جمهور الوسط الفنانين

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