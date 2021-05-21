الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض «جواب للماضي» وتوقيع ديوان «آخر لقا».. فعاليات بقصور الثقافة

عرض جواب للماضي
عرض جواب للماضي

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية العرض المسرحي "جواب للماضي" للفرقة القومية المسرحية بالإسماعيلية، وذلك علي مسرح قصر الثقافة، يحكى العرض عن حال الإسماعيلية قديما في شخص عم صابر الذي يحمل السيرة القديمة من مساوئ وخيرات البلد، مرورا بحرب ٧٣ وهجرة أهالي الاسماعيلية حتي عودتهم، وفي مكان حدث فيه شبورة منعت الجميع من الخروج حتي زوال الضباب، وانكشف في حالة ظن الجميع أنها واقعية ولكن اتضح انها كانت حلما وعاد فلاش باك.

العرض بطولة عماد غراب، عبد الله الورداني، محمود نوح، دولت حامد، احمد كمال، سامي فكرى، محمد حسني وبعض الممثلين الشباب، العرض تأليف ميشيل منير، اخراج عمرو عجمي، بحضور لجنة التحكيم المكونة من محمد هاشم، محمد زعيمة، أحمد ابوعميرة، ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وفي سياق متصل نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية حفل توقيع ديوان "آخر لقا" للشاعر محمد طنطاوي الفائز بمسابقة النشر الإقليمي عن محافظة القليوبية، أدار اللقاء الشاعرة إكرام عمارة، ناقش الديوان الشاعران رزق أبوعويس، ومحمد أبوالليف، بحضور مدير عام الفرع.

 كما عقد بيت ثقافة طوخ، محاضرة للحديث عن "دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع"، ودارت حول تعريف مصطلح الدمج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأنواع الدمج، طرق الدمج الصحيح تربويا وتعليميا ومجتمعيا، المشاكل التي تواجه عمليات الدمج وطرق التغلب عليها، إعداد الكوادر المدربة لتنفيذ عمليات الدمج، ذوي الهمم وما يمكن تحقيقه من نجاحات من وراء الدمج الجيد.

كما أعد بيت ثقافة شبرا شهاب، ورشة حكي لكتاب "رؤيا" تأليف علي محمد البجاوي، ويحكي الكتاب عن رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام والتي قصها على والده فأخبره أن يكتمها عن إخواته، لتمر السنوات وتتحقق الرؤيا، بينما قدم نادي تكنولوجية المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها محاضرة للتعريف بالوسائط المعتددة واستخداماتها وأهميتها، كما عرض نادي السينما بقصر ثقافة بنها فيلم تسجيلي بعنوان "قناة السويس الجديدة" إلى جانب تنظيم نادي المرأة بالقصر ورشة تعليم إيتامين، بالإضافة إلى ذلك نظم قصر ثقافة كفر شكر معرض منتجات ورقية نتاج الورش السابق تنفيذها.

عرض جواب للماضي
عرض جواب للماضي
عرض جواب للماضي
عرض جواب للماضي
عرض جواب للماضي
عرض جواب للماضي
عرض جواب للماضي
عرض جواب للماضي
عرض جواب للماضي
عرض جواب للماضي
جواب للماضي اطلاق شمروخ في عرض مسرحي ديوان آخر لقا إصدارات قصور الثقافة فعاليات بقصور الثقافة

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