الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على طفله حديثة الولادة ملقاة على الطريق بالمنوفية

صورة الطفله المعثور
صورة الطفله المعثور عليها

عثر مواطن بمركز تلا التابعة، لمحافظة المنوفية على طفلة حديث الولادة على طريق كفر الشيخ سليم، عصر اليوم أثناء مروره من الطريق في منطقة غير مأهولة بالسكان.

ونشر فيديو بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يستغيث بالمسؤولين.

وأفاد شهود عيان لـ"الدستور"، أنه تم  نقل المواطنين لطفل حديث الولادة لمستشفى تلا العام لتقديم الرعاية الطبية، اللازمة له، كما تم إبلاغ مركز شرطة تلا لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة، لمعرفة أهل الطفل ومن المتسبب في تركها بمنطقه نائبه بمفردها. 

وأشار مدير مستشفى تلا المركزي، الدكتور أحمد طنطاوي، في بيان صحفي، أن الطفلة بحاله صحيه جيده كما أنه بعد الكشف عليها تبين أنها مواليد أمس تقريبا ولم يتم قطع حبلها السري كما لا ترتدي أي ملابس عقب وصولها للمستشفى وكانت ملفوفة بقطعة من القماش. 

وسادت حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار فيديو وصور لطفله حديثة الولادة في أحد الطرق النائية التابعه لقرية كفر الشيخ سليم بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

محافظة المنوفية ولادة طفل حديث الولادة المتسبب عثور

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

محمد الباز يكشف كواليس وأسرار 11 يومًا فى حرب غزة

كيف نجتاز الموجة الثالثة من كورونا بأقل خسائر؟

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

قبل إعلان الوزير.. بالأسماء أعضاء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021

سارة شريف تكتب: حتى لا نعود للمربع صفر