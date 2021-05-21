العثور على طفله حديثة الولادة ملقاة على الطريق بالمنوفية

عثر مواطن بمركز تلا التابعة، لمحافظة المنوفية على طفلة حديث الولادة على طريق كفر الشيخ سليم، عصر اليوم أثناء مروره من الطريق في منطقة غير مأهولة بالسكان.

ونشر فيديو بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يستغيث بالمسؤولين.

وأفاد شهود عيان لـ"الدستور"، أنه تم نقل المواطنين لطفل حديث الولادة لمستشفى تلا العام لتقديم الرعاية الطبية، اللازمة له، كما تم إبلاغ مركز شرطة تلا لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة، لمعرفة أهل الطفل ومن المتسبب في تركها بمنطقه نائبه بمفردها.

وأشار مدير مستشفى تلا المركزي، الدكتور أحمد طنطاوي، في بيان صحفي، أن الطفلة بحاله صحيه جيده كما أنه بعد الكشف عليها تبين أنها مواليد أمس تقريبا ولم يتم قطع حبلها السري كما لا ترتدي أي ملابس عقب وصولها للمستشفى وكانت ملفوفة بقطعة من القماش.

وسادت حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار فيديو وصور لطفله حديثة الولادة في أحد الطرق النائية التابعه لقرية كفر الشيخ سليم بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.