الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: اعتقال 8 من عناصر «داعش» في بغداد ونينوي

داعش
داعش

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، أن جهاز الاستخبارات في القوات العراقية اعتقل 5 من عناصر تنظيم داعش بعمليات متفرقة في بغداد ونينوى.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني "قوات جهاز الاستخبارات العراقي تمكنت  عبر كاميرات حرارية من رصد تحركات اثنين من عناصر تنظيم داعش، تسللا من الحدود السورية إلى مناطق غربي محافظة نينوى يحملان الجنسية العراقية، وبكمين تمكنت القوات من اعتقالهما وإحالتهما إلى الجهاز القضائي للتحقيق معهما.
وذكر البيان أن "الجهاز الاستخباري في قوات الشرطة الاتحادية تمكن من اعتقال 3 من عناصر داعش في أحد الفنادق بمنطقة البتاوين وسط بغداد  بعد عمليات التحري وجمع المعلومات وتحديد الهدف".

كما تمكنت مفارز مكافحة مخدرات في شرطة محافظة بابل من إلقاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات، تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهما أكثر من “٢٠٠” حبة مخدرة مختلفة الأنواع مع نحو “٥٠٠ ملجرام ” من مادة الكريستال المخدرة، وتمت إحالتهم إلى القضاء.
 

من جانب آخر، نفذت مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض، حيث ألقت القبض على (٥) متهمين بمواد قانونية مختلفة ضمنهم (١) متهم وفق المادة “٤ إرهاب” في المحافظة، فيما تمكنت مفارز قسم شرطة بيجي من العثور على قذيفة مدفع نمساوي واحدة، وقنبرة هاون ٨٢ ملم واحدة، وقنبرة هاون ٦٠ ملم واحدة، وإطلاقة من مخلفات داعش الإرهابي..

وكانت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، قد أعلنت تدمير وكرين لتنظيم "داعش" فى محافظة ديالى.

وذكرت الخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أمس الخميس، أن الاستخبارات العسكرية قدمت معلومات دقيقة تفيد بوجود وكرين لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية على الحدود الفاصلة بين محافظتى صلاح الدين وديالى.

وأشارت إلى أن عناصر الاستخبارات وقوات مشتركة تحركت نحو الوكرين وتمت مداهمتهما وضبط أسلحة ومواد إعاشة وشعارات لعصابات "داعش"، لافتة إلى أن القوات قامت بإتلاف المضبوطات وتدمير وحرق الوكرين.

 

داعش العراق صلاح الدين قسم شرطة تنظيم

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