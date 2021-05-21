بعد حبس المتهم.. القصة الكاملة لواقعة التحرش بطنطا

تصدرت واقعة التحرش بطنطا خلال الساعات الأخيرة قائمة الأكثر بحثٌا عبر محركات لبحث البحث الشهير "جوجل" عقب القبض على المتحرش والتي عرفت الواقعة باسم "متحرش طنطا" وأيضا بسبب دعم مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفتيات للفتاه التي تعرضت للتحرش.

- تفاصيل الواقعة

بدأت القصة بنشر فتاة تدعى "دعاء" لفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي كشفت من خلاله عن قيام قائد سيارة ملاكي بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، بجانب قيامه بعمل إشارات خادشة للحياء وكذا بعض الأفعال المخلة بالآداب داخل السيارة وكتبت دعاء في منشورها: "كنت ماشيه ف الشارع لقيت ده بيقولي اركبي ف مردتش عليه وبعدها كنت واقفه مع صحبتي بنتكلم ف لقيته جه وقف العربية وعمل كده -كشف عضوه - ولما شافني بصور جري وبعدها فضل يلف ورايا بالعربية، رقم العربية "ع ص ق ٦٣١٤".

- القبض على المتهم

وفور انتشار الواقعة عبر مواقع التواصل نجحت قوات الأمن على تحديد قائد السيارة لتظهر إنه مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا"، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

- تحقيقات النيابة

وأمام النيابة كشفت الفتاة عن تفاصيل الواقعة، والتي تمت ووقعت في أول أيام عيد الفطر، خلال تواجدها في مدينة طنطا، لقضاء إجازة عيد الفطر مع زميلاتها.

وأضافت الفتاة خلال التحقيقات بأنه ظل يطاردها نحو 20 دقيقة ما اضطرها للصعود فوق رصيف الشارع، ثم اختفى بعدها لتجده بعد دقائق يقف بسيارته أمامها وقام بارتكاب عدد من الإشارات الفاضحة وأفعال فاضحة وبذيئة

-حبس 4 أيام

وفي الساعات الأخيرة من اليوم، أمرت النيابة العامة في الغربية، بحبس المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا وارتكاب فعل فاضح، 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت النيابة للمتهم تهم التحرش وارتكاب فعل فاضح، واستمعت إلى أقوال المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، واعترف أنه هو الذي ظهر في الفيديو الذي أمرت النيابة بتحريزه.

-لم تتنازل عن حقها

وبعد القبض عليه عبرت طالبة كلية الآداب بجامعة طنطا عن سعادتها بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية تجاه الواقعة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن المحضر حتى يأخذ الجاني عقابه، وذلك على الرغم من استعطاف المتحرش وأهله لها.