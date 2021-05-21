«تجارية المنيا»: القطاع الخاص يقف خلف الدولة في إعادة إعمار غزة

قال أيمن الأفندي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا ورئيس لجنة العلاقات الخارجية إن مجتمع رجال الأعمال يقف خلف الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في إعادة إعمار قطاع غزة.



وأضاف الأفندي، أن اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي خاطب رؤساء الغرف بالمحافظات للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة.



وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة المنيا، إلى أن مصر دائما تضع القضية الفلسطية في أولويتها بشكل مستمر، وستشارك الشركات المصرية المتخصصة بالبنية التحتية وشركات المقاولات في تنفيذ عمليات إعادة الإعمار بغزة.



ولفت النظر إلى أن الهدف هو تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين بعد الدمار الكبير الذي لحق بغزة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وأن هذا الدور هو دور أصيل لمصر كشقيقة كبرى، وراع تاريخي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.



وأكد الأفندي، أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو برعاية الدولة المصرية، يعكس حجم ومكانة مصر إقليميا ودوليا، وأن الدولة المصرية ستظل رمانة الميزان للمنطقة، وحجر الزاوية.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي خاطب وزيرة التجارة والصناعة لإصدار قرار وزارى بقبول التبرعات من منتسبى الغرف لصالح إعادة الإعمار، كما تم التواصل مع الغرف فى جميع المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات اعادة الاعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ اعادة الاعمار.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.