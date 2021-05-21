6 تانكات أكسجين لمستشفيات بنى سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، موافقة وزارة الصحة على توريد 6 تانكات أكسجين بسعة 11 ألف لتر/ تانك، وذلك في إطار الإجراءات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة، لزيادة السعة التخزينية من الأكسجين وتوفيره بكميات كافية داخل مستشفيات المحافظة خاصة المستشفيات التي تتعامل مع مرضى كورونا.

وأعرب عن تقديره الكبير للتعاون المثمر بين وزارة الصحة والمحافظة، والخطة التي تتبناها وتنفذها الوزارة في مجال توفير متطلبات مواجهة تداعيات الفيروس وتحسين مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية.



وأكد محافظ بني سويف على توافر رصيد الأكسجين بالمستشفيات بالشكل المطلوب، سواء الأكسجين السائل والأسطوانات والشبكات البديلة داخل مستشفيات العزل، وذلك حسب التقرير اليومي الذي يصدر عن مديرية الصحة بالمحافظة، ومؤكدا على أنه يتابع ذلك على مدار الساعة من خلال وكيل وزارة الصحة واللجان الميدانية التي تم تكليفها بمتابعة توافر متطلبات توفير الرعاية الطبية لمرضى كورونا بالمستشفيات.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، ضمن المتابعة اليومية لملف الصحة، خاصة جهود القطاع في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أكد وكيل الوزارة أنه يتابع توريد الـ6 تانكات تمهيدا لتركيبها بالمستشفيات، حيث يمثل ذلك إضافة نوعية لمخزون الأكسجين لدى المنظومة الصحية بالمحافظة، ودعما كبيرا لضمان استمرار توافر الأكسجين على مدار 24 ساعة بالشكل الكافي، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تركيب أول تانك بمستشفى الفشن المركزي، متوجها بالشكر لمحافظ بني سويف على متابعته المستمرة، وتوجيهاته الداعمة لجهود وخطة وزارة الصحة، وكذا دعم ومتابعة جهود المنظومة الصحية بالمحافظة في معركتها ضد فيروس كورونا بالتزامن مع تقديم باقي الخدمات الطبية والعلاجية في جميع التخصصات.

مستشفيات بنى سويف

مستشفيات بنى سويف