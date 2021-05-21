الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

6 تانكات أكسجين لمستشفيات بنى سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، موافقة وزارة الصحة على توريد 6 تانكات أكسجين بسعة 11 ألف لتر/ تانك، وذلك في إطار الإجراءات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة، لزيادة السعة التخزينية من الأكسجين وتوفيره بكميات كافية داخل مستشفيات المحافظة خاصة المستشفيات التي تتعامل مع مرضى كورونا.

وأعرب عن تقديره الكبير للتعاون المثمر بين وزارة الصحة والمحافظة، والخطة التي تتبناها وتنفذها الوزارة في مجال توفير متطلبات مواجهة تداعيات الفيروس وتحسين مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية.

وأكد محافظ بني سويف على  توافر رصيد الأكسجين بالمستشفيات بالشكل المطلوب، سواء الأكسجين السائل والأسطوانات والشبكات البديلة داخل مستشفيات العزل، وذلك حسب التقرير اليومي الذي يصدر عن مديرية الصحة بالمحافظة، ومؤكدا على أنه يتابع ذلك على مدار الساعة من خلال وكيل وزارة الصحة واللجان الميدانية التي تم تكليفها بمتابعة توافر متطلبات توفير الرعاية الطبية لمرضى كورونا بالمستشفيات.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، ضمن المتابعة اليومية لملف الصحة، خاصة جهود القطاع في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أكد وكيل الوزارة أنه يتابع توريد  الـ6 تانكات تمهيدا لتركيبها بالمستشفيات، حيث يمثل ذلك إضافة نوعية لمخزون الأكسجين لدى المنظومة الصحية بالمحافظة، ودعما كبيرا لضمان استمرار توافر الأكسجين على مدار 24 ساعة بالشكل الكافي، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمة الطبية داخل المستشفيات  الحكومية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تركيب أول تانك بمستشفى الفشن المركزي، متوجها بالشكر لمحافظ بني سويف على متابعته المستمرة، وتوجيهاته الداعمة لجهود وخطة وزارة الصحة، وكذا دعم ومتابعة جهود المنظومة الصحية بالمحافظة في معركتها ضد فيروس كورونا بالتزامن مع تقديم باقي الخدمات الطبية والعلاجية في جميع التخصصات.

مستشفيات بنى سويف
مستشفيات بنى سويف
مستشفيات بنى سويف
مستشفيات بنى سويف
مستشفيات بنى سويف
مستشفيات بنى سويف
بني سويف مستشفيات محافظة وزارة الصحة فيروس كورونا الدكتور محمد هاني غنيم

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

تحديد موعد وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مصر

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

وداعا فطوطة.. لقطات من جنازة وعزاء الراحل سمير غانم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 فلسطينين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بالقدس

وفد أمني مصري يصل إلى غزة بعد ساعات من وقف إطلاق النار

سفارة إسرائيل تشكر مصر لجهود وقف إطلاق النار.. وتتمنى السلام للغزاويين