التضامن: تدريب 224 كادرًا و724 من الإدارة التنفيذية على برنامج الطفولة المبكرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن مشروع تطوير واعتماد الحقائب والكوادر التدريبية لمكون بناء قدرات الميسرات التابع للبرنامج القومى لتطوير الطفولة المبكرة، والذي يتم في ٢٦ محافظة، درب ٢٢٤ من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى ٢٠١٦ من ميسرات ومشرفي الحضانات، من أجل تجويد الخدمات المقدمة لـ ٣٠٢٤٠ ألف طفل من أطفال الحضانات بالمحافظات المستهدفة.

وتتم التدريبات بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لمدة ٥ سنوات يتم تنفيذها على مراحل، وتنفذ الآن المرحلة الأولى بقيمة ٤٢٢٨٠٠٠ جنيها، وتهدف الشراكة إلى زيادة نسبة الالتحاق بالحضانات فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء حضانات جديدة وتطويرحضانات أخرى.

وأوضحت الوزارة أن التطوير لا يخص فقط البنية التحتية للحضانات ولكن يشمل أيضًا إعداد مدربين من الكوادر الحكومية وكذلك على حقيبة الإدارة التنفيذية لمسئولي دور الحضانات والحقيبة التربوية للميسرات حيث تم تدريب ٧٢٤ على حقيبة الإدارة التنفيذية والحقيبة التربوية للميسرات و دورات إعداد المدربين TOT، كما تم إعتماد الكوادر المدربة تمهيدًا لقيامهم بمهام تدريبية داخل المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة ٢٠١٦ من ميسرات ومشرفي الحضانات وتدريبهن على موضوعات التغذية والتربية السليمة وصعوبات التعلم والاكتشاف المبكر للإعاقة.

جدير بالذكر أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة.

وتقام حاليا ورشة عمل لتدريب المدربين لعدد ١٥٠ متدربا على الحقيبة التربوية للميسرات.

وكانت قد أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على استمرار عمل الحضانات مع التأكيد على ضرورة التزام أصحاب الحضانات بالاشتراطات الخاصة بإعادة فتح الحضانات وهى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة الأطفال منها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وأن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا ومنع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا كما يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.