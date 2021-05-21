الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يلتقي ممثلي أهالي السد العالي لوضع الحلول للمشاكل الجماهيرية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الميدانية للمناطق السكنية الشعبية للاستماع للشكاوى والمطالب الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية لها بعيداً عن المسكنات والوعود البراقة.


واستهل محافظ أسوان جولته بمنطقة السد العالى شرق والمدرجة ضمن المناطق العشوائية بتفقد مشكلة تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بالمنطقة، حيث وجه لعرض مقترح الحل النهائي الذى توافقت عليه المؤسسات العلمية على مجلس الوزراء ووزارة النقل بإنشاء كوبرى علوى للسيارات مع ردم وغلق النفق وإقتصاره على مرور شبكات المرافق العامة من أجل عودة الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة بالمواطنين ، بالإضافة إلى الحافلات السياحية والتجارية.

وتوجه اللواء أشرف عطية لأداء صلاة الجمعة بمسجد الأسمنت المسلح بمنطقة السد العالى شرق، والذى أعقبه لقاء المحافظ مع ممثلي أهالى المنطقة بنادى الكهرباء في حضور رافقه النائب جابر أبوخليل عضو مجلس النواب واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، علاوة على رؤساء الشركات والهيئات ومديرى الحهات التنفيذية، حيث استمع لبعض المشكلات الملحة للمنطقة التي تضم 9 منشآت سكنية وأكثر من 20 ألف نسمة.


وقد أكد اللواء أشرف عطية أن الهدف من الجولات الميدانية التلاحم المباشر مع المشاكل وأحتياجات المواطن الأسوانى لتخفيف المعاناة وتحسين مستوى معيشته بمواجهة التحديات المتراكمة على أرض الواقع وبشكل تدريجى وعلى مراحل، موجهاً برفع استغلال جزء من مستشفي السد العالي التابع لشركة الخدمات الطبية بوزارة الكهرباء على رئيس الوزراء ليعمل كمركز طبى بشكل مؤقت لمدة عام لحين إنشاء وحدة صحية ضمن منظومة التامين الصحى الشامل بعد تخصيص قطعة الأرض، وهو الذى يتوازى مع إنشاء نقطة لإسعاف لخدمة الحالات الطارئة بعد توفير الموقع اللازم لذلك.


كما أمر محافظ أسوان مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء في إحلال وتجديد أحد خطوط مياه الشرب المتهالك مع تركيب خط أخر بعد تعاقد المستفيدين على عدادات المياه ، بالإضافة إلى أدراج المنطقة ضمن خطة العام القادم لأحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة منذ ستينيات القرن الماضى.

وكلف المحافظ مسئولي الأبنية التعليمية البدء في إجراءات إنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بعد تخصيص مساحة 4125 م2 لهذا الغرض ، وكذا تطوير وتنجيل وإنارة الملعب الترابى ، علاوة على قيام شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء بمد نشاط شركة النظافة المتعاقدة معها لمستعمرة صحارى إلى السد العالى شرق.

وأكد على أنه سيتم عرض موقف تقنين واضعى اليد والتصالح في مخالفات البناء على مجلس الوزراء وخاصة في ظل تباعية أراضى المنطقة للعديد من جهات الولاية.

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان
أسوان
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
محافظ أسوان
محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان مشكلات المواطنين مياه الشرب محافظ أسوان السد العالي

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