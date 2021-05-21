خصصت إذاعة "نجوم إف.إم"، اليوم الجمعة، لإذاعة حلقة خاصة للفنان الراحل سمير غانم، مع الإعلامية آمال العمدة، في برنامج "نجوم من جوه القلب"، والتي تحدث فيها عن بداياته وأهم المراحل التي مر بها قبل تحقيقه للنجومية.

كما قامت إذاعة "نجوم إف.إم" بتأجيل حلقة الفنانة سمية الخشاب، التي كان مقرر لها، أمس الخميس، في برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي علي، ليكون الموعد الجديد على استضافتها، الأسبوع المقبل، وذلك بسبب حالة الحزن والحداد على الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

يذكر أن إعادة حلقة الإعلامية الكبيرة الراحلة آمال العمدة مع الفنان الكبير سمير غانم، ستتم إذاعتها مرة أخرى يوم الأحد المقبل الساعة الثانية ظهراً، في برنامج "نجوم من جوه القلب".

وتوفى الفنان الكبير سمير غانم، عصر أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

"نجوم إف.إم" تذيع حلقة خاصة للراحل سمير غانم مع آمال العمدة

خصصت إذاعة "نجوم إف.إم"، اليوم الجمعة، لإذاعة حلقة خاصة للفنان الراحل سمير غانم، مع الإعلامية آمال العمدة، في برنامج "نجوم من جوه القلب"، والتي تحدث فيها عن بداياته وأهم المراحل التي مر بها قبل تحقيقه للنجومية.

كما قامت إذاعة "نجوم إف.إم" بتأجيل حلقة الفنانة سمية الخشاب، التي كان مقررا لها، أمس الخميس، في برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي على، ليكون الموعد الجديد علي استضافتها، الأسبوع المقبل، وذلك بسبب حالة الحزن والحداد على الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

يذكر أن إعادة حلقة الإعلامية الكبيرة الراحلة آمال العمدة مع الفنان الكبير سمير غانم، سيتم إذاعتها مرة أخرى يوم الأحد المقبل الساعة الثانية ظهراً، في برنامج "نجوم من جوه القلب".

وتوفى الفنان الكبير سمير غانم، عصر أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.