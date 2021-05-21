الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

غادر الوفد الأمني المصري، منذ قليل، قطاع غزة المحاصر، بعد 3 ساعات من زيارته.

والتقى الوفد المصري قيادات حركة حماس الفلسطينية، لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والعديد من الملفات ذات الصلة.

وفد أمني مصري يزور غزة

وتأتي زيارة الوفد المصري إلى غزة، بعد ساعات قليلة من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصر، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة الثانية فجر اليوم بتوقيت فلسطين “الواحدة فجر اليوم بتوقيت القاهرة”.

نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار

ونجحت الجهود المصرية في وقف التصعيد، الذي استمر لمدة أحد عشر يومًا، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر، بوساطتها في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبرعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خاصةً حركة حماس، في قطاع غزة، أمس الخميس، بدء سريانه اعتبارا من الساعة الثانية فجر أمس الجمعة "بتوقيت فلسطين"، الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة.