الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء تعلن عن دورات تدريبية للصيادلة خلال مايو الجاري

هيئة الدواء تُعلن توفير 5 دورات تدريبية للصيادلة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تنظيم مركز التدريب المهني المستمر التابع لها، 5 دورات تدريبية للصيادلة.
جدير بالذكر أن الهدف من تلك الدورات هو الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠، والذي يساعد في الارتقاء بمستوى الأداء الصيدلي من خلال تدريبه على أحدث التقنيات العلمية في مجال رقابة الجودة وممارسات التصنيع الجيد، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل بالنسبة للسادة الصيادلة الراغبين في الاشتراك يكون من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الدواء المصرية http://Www.edaegypt.gov.eg
وكذلك عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع فيسبوك https://www.facebook.com/egyptiandrugauthority/. 

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل بورشة عمل عن طريقة استخدام المنصة المميكنة لإصدار الموافقات على مواد التسويق والإعلان (برومات) Marketing Materials & Media Monitoring (PROMAT) والمنعقدة للمرة الخامسة على التوالي بتاريخ 27 مايو 2021 بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

وأوضحت هيئة الدواء، أن أخر موعد للاشتراك وسداد الرسوم يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية تطبيقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء"

لتحميل الأجندة  https://lnkd.in/dvGEZ5g

للتسجيل  https://lnkd.in/duW7PCK

ويحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المستمر CPD.

وكانت عقدت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل لمناقشة آليات تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية، وقد شارك في الورشة ما يزيد على 80 من ممثلي شركات الأدوية من مسئولي التسجيل الدوائي والعاملين في مجال الأبحاث والتطوير وتأكيد ومراقبة الجودة بمصانع الأدوية.

وقدمت الورشة شرحا تفصيليا لطريقة تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية والمستوردة المقدمة، بالإضافة إلى شرح محتويات الملف، وإلقاء الضوء على أهم أسباب عدم استيفاء الملفات المقدمة، كما مكنت الورشة ممثلي شركات ومصنعي الأدوية من سرعة التواصل المباشر مع المحاضرين من ممثلي هيئة الدواء المصرية، وهو ما ساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة، والحصول على إجابات وافية عن كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها السادة الحضور.

كما شهدت الورشة توضيح الإجراءات التي قامت بها الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية من أجل تيسير وتسريع إجراءات تسجيل مستحضرات بروتوكولات علاج كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وذلك وفقا لآليات التسجيل الاستثنائي التي أقرتها الهيئة. 

هيئة الدواء المصرية للصيادلة دورات تدريبية

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