الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الامتحان التجريبي الثاني

التعليم تعلن طريقة الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور

طلاب
طلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم وصول كلمة المرور واسم المستخدم على برنامج تنويهات لطلاب الثانوية العامة.

وأعلنت الوزارة، عن طريقة أخرى للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.

وذلك عبر الرابط التالي:

http://g12emis.gov.eg

وطالبت الوزارة، بضرورة  الاحتفاظ بكلمة المرور واسم المستخدم فى ورقة لانها ستحذف من برنامج تنويهات وإنترنت المدارس لا يحمل البرنامج مرة أخرى.

وكان أكد الدكتور طارق شوقي  وزير التربية  والتعليم، أن الامتحانات التجريبية الثانية في شهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة، لافتًا إلى أن امتحانات مايو تهدف لاختبار الشبكات وإطلاع  الطلاب على نوعية الأسئلة، مشددًا على أن الاختبارات استرشادية، مضيفًا أن التجربة الاخيرة في شهر يونيو ستكون محاكاة حقيقة.

وأوضح الوزير، أن الامتحان الثانى التجريبى لطلاب الثانوية العامة ينطلق أيام 23 و25 و27 مايو، قائلاً: "سنحاول تقليل التجمعات وهو عبارة عن امتحان يعد بمثابة بروفة بلا درجات وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية يتم الدخول بأكواد مختلفة وهى قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة ونجرب أسئلة حقيقة ونجرب أيضا الشبكات والطالب يطلع على نوعية الأسئلة، وأن الامتحان فى مايو هو استرشادي".

وأضاف "أن الامتحانات تعقد على التابلت، وأن امتحان يونيو التجريبى أكثر شبها من الامتحان الحقيقى الذى يعقبه فى شهر يوليو 2021، الرسمى للثانوية العامة، وأن الامتحان التجريبى فى يوليو سيتم وضع جدول على مدارس 5 أيام والفكرة أنه لا يكون امتحان بدرجات وهذا الامتحان سيكون بوقت الامتحان الأصلى وعدد أسئلة الاختبار الأصلى، وأن الامتحان فى يونيو يعتبر محاكاة حقيقة والمفروض نسبة نجاحه 100%".

وتابع الوزير أن "امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى أوائل شهر يوليو المقبل، ونحاول تكملة هذا العام الدراسى لتحقيق حلمهم فى دخول الجامعة خاصة في ظل جائحة كورونا"، موضحًا أن "الامتحانات مهمة والناس تكون قلقة خاصة أن التجربة بها جانب من استخدام التقنيات، وقلق بشأن غش أو تسريب ولكن الوزارة سوف تتعامل مع كل هذه الأمور".

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