قبل مباراة الحسم.. حظوظ لاعبي الأهلي «مذبذبة» أمام صندوانز

مباراة جديدة للنادي الأهلي من أجل تحقيق اللقب العاشر في دوري أبطال أفريقيا، عندما يلاقي فريق صنداونز الجنوب إفريقي بمباراة الإياب، والتي ستقام غدا في تمام الساعة الثالثة عصرا.

واستطاع المارد الأحمر أن يضع قدما في الدور القادم، حيث حقق النادي الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بإحراز هدفين مقابل لا شيء بالقاهرة.

وبعيدًا عن فنيات المباراة، يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحال لاعبي النادي الأهلي، وفقًا لرؤية خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، نرصدها لكم في السطور التالية.

والتر بواليا

يعاني اللاعب خلال الفترة الماضية بعض من الحظ العاثر، بسبب غيابه عن التهديف، فوفقا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فمواليد برج الثور يمرون خلال هذه الفترة ببعض التعثرات على الصعيد المهني.

مروان محسن

يعتبر مروان محسن من اللاعبين الجيدين، وكانت توقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى لمواليد برج الحوت والذى ينتمى إليه اللاعب مبشرة، متوقعة له الكثير من النجاح.

عمرو السولية

يعد اللاعب عمرو السولية من اللاعبين الجيدين والمتميزين مع النادي الأهلي الفترة الأخيرة.

وجاءت توقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي لمواليد برج الحمل والذى ينتمى إليه عمرو السولية، بالمزيد منن التألق وتحقيق الأهداف على الصعيد المهني.

محمد مجدي أفشة

ينتمي أفشة لبرج القوس، الذي وفقا لتوقعات علم الفلك يعاني من بعض المشاكل على الصعيد المهنية والعاطفية أيضا.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.. عودة معلول



حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.