عمال المصانع بالمحافظات يستعدون لتلقي لقاح كورونا.. قريباً

تستعد جمعيات الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع بالمحافظات لتوفير مقرات بالقرب من المصانع لتلقي العمال لقاح كورونا قريباً، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وأضاف الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هذه المبادرة عظيمة للحفاظ على صحة العمال بالمصانع في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه تم إرسال خطاباً لكل رؤساء الجمعيات في مختلف المحافظات والمراكز بالجمهورية يشتمل على بعض الشروط أهمها، توفير مقر مغطى ومكيف بمساحة لا تقل عن 1000 متر مربع بالجمعيات الصغرى، بالإضافة إلى أكثر من مقر بالجمعيات الكبرى، على أن تكون بعيدة عن مقر الجمعية، وستقوم وزارة الصحة بتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية اللازمة.



وتابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد خاطب وزارة الصحة منذ أشهر بضرورة تلقى العمال اللقاح حفاظًا على صحتهم لأنهم أساس وقاطرة التنمية الصناعية في مصر، مؤكدًا أن كافة المصانع متخذة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء العمال الكمامة ووضع بوابات لتعقيم العمال، فضلاً عن تقسيم عدد ساعات العمل على فترات حتى يقل عدد العمال في المكان منعًا لانتشار الفيروس.

والجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يجري اتصالاته مع الحكومة المصرية لبحث كيفية مساهمة مصانع وشركات الاتحاد للمشاركة في مبادرة إعادة الإعمار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الموضوع يحتاج دراسة ومعرفة توجهات الدولة وفي أي القطاعات سيتم المساهمة.

وسيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع رؤساء الجمعيات بالمحافظات لبحث سبل كيفية المشاركة وآليات تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.