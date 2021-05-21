الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

نتنياهو يشكر الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار مع غزة (صورة)

نتنياهو
نتنياهو

أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر، الذي جرى بوساطة مصر. 

نتنياهو يشكر السيسي على وقف إطلاق النار 

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي باللغة العربية بموقع "تويتر": "‏شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما".

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أن ‏المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” وافق على وقف إطلاق النار مع غزة، بعد اجتماع مطول استمر 3 ساعات، حسبما أعلن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

السفارة الإسرائيلية تشكر مصر لوقف إطلاق النار 

ووجهت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، اليوم الجمعة، الشكر إلى مصر التي أفضت جهودها إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركات المقاومة في غزة، معربة عن أمنيتها في السلام للمدنيين في إسرائيل وغزة. 

وقالت أميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية في القاهرة، عبر حسابها في “تويتر”: “‏أتوجّه بالشكر والتقدير إلى مجهودات الرئيس السيسي، والمسئولين المصريين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار”.

مصر تنجح في وقف التصعيد

ونجحت الجهود المصرية في وقف التصعيد، الذي استمر لمدة 11 يوماً، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطتها في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبرعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خاصةً حركة حماس، في قطاع غزة، أمس الخميس، بدأ سريانه اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الجمعة.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والأراضي الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة. 

“حماس” و"الجهاد" ترحبان بوقف إطلاق النار

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية عن التزامها بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار مع إسرائيل على حدود غزة، إذ قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، في بيان: “تم إبلاغنا من الأشقاء في مصر بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة، وموعد دخوله حيز التنفيذ، وسوف نلتزم ما التزمت به إسرائيل”.

وقال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إنهم قبلوا بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار، متابعا: “وافقنا على المقترح المصري بوقف إطلاق النار، ملتزمون ما التزمت به تل أبيب”.

غزة مصر الرئيس السيسي نتنياهو وقف إطلاق النار حماس

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