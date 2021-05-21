القطارات التي تم وقفها على الوجهين البحري والقبلي
شاركت هيئة السكة الحديد المواطنين القطارات التي تم وقفها واستبدالها بمواعيد قطارات جديدة، والتي تتمثل في الآتي:
قطارات الوجه البحري التي تم إيقافها:
1152/1153 روسي المنصورة- القاهرة والعكس.
1156/1157 روسي بيله - القاهرة والعكس.
1202 مميز طنطا- القاهرة.
133 مميز القاهرة- الإسكندرية.
1204 مميز الإسكندرية- طنطا.
قطارات الوجه القبلي التي تم إيقافها:
167/166 مميز سوهاج- المنيا والعكس.
1187/1188 مميز الواسطي- أسيوط والعكس.
1005 روسي أسوان- القاهرة.
832 مميز القاهرة- أسوان.
777/7776 روسي سوهاج- القاهرة والعكس.
706 ركاب المنيا- أسيوط معاده 5.10ص.
711 ركاب أسيوط- المنيا معاده 1.10م.
وتم تشغيل عدد من القطارات على الوجه البحري
36 مميز الإسكندرية- طنطا وينطلق فى تمام الساعة 9.30 مساءً.
35 مميز القاهرة طنطا وسينطلق فى تمام الساعة 10.40مساءً.
1203 مميز القاهرة- الإسكندرية وسينطلق فى تمام الساعة 1.25 مساءً.
949 مختلط القاهرة- المنصورة 1.10 مساءً.
936 مكيف طنطا- القاهرة ويخرج فى تمام الساعة 5.55 صباحًا.
تعديل 2008 vip الإسكندرية- أسوان يصل القاهرة 10.05 مساءً.
1008 روسي الإسكندرية- أسوان يخرج فى تمام الساعة 7.35 مساءً، يغادر سيدي جابر 7.49 مساءً.
“قطارات الوجه القبلي التي سيتم تشغيلها”
1007 روسي سوهاج القاهرة ميعاده 5.00 مساءً.
7.18 ركاب أسيوط - سوهاج ميعاده 6.40 صباحًا.
81 مميز أسوان - القاهرة ميعاده 9.30 صباحًا.
163 روسي أسوان - الإسكندرية ميعاده 12.00 مساءً.
975 روسي أسيوط - القاهرة ميعاده 1.50 مساءً يمتد إلى سوهاج وذلك يوم 2021/5/23 ليغادر منها 12.00 مساءً ويمتد إلى الأقصر يوم 2021/6/6 ليغادر منها 8.00 صباحًا.