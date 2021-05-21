القطارات التي تم وقفها على الوجهين البحري والقبلي

شاركت هيئة السكة الحديد المواطنين القطارات التي تم وقفها واستبدالها بمواعيد قطارات جديدة، والتي تتمثل في الآتي:

قطارات الوجه البحري التي تم إيقافها:

1152/1153 روسي المنصورة- القاهرة والعكس.

1156/1157 روسي بيله - القاهرة والعكس.

1202 مميز طنطا- القاهرة.

133 مميز القاهرة- الإسكندرية.

1204 مميز الإسكندرية- طنطا.

قطارات الوجه القبلي التي تم إيقافها:

167/166 مميز سوهاج- المنيا والعكس.

1187/1188 مميز الواسطي- أسيوط والعكس.

1005 روسي أسوان- القاهرة.

832 مميز القاهرة- أسوان.

777/7776 روسي سوهاج- القاهرة والعكس.

706 ركاب المنيا- أسيوط معاده 5.10ص.

711 ركاب أسيوط- المنيا معاده 1.10م.

وتم تشغيل عدد من القطارات على الوجه البحري

36 مميز الإسكندرية- طنطا وينطلق فى تمام الساعة 9.30 مساءً.

35 مميز القاهرة طنطا وسينطلق فى تمام الساعة 10.40مساءً.

1203 مميز القاهرة- الإسكندرية وسينطلق فى تمام الساعة 1.25 مساءً.

949 مختلط القاهرة- المنصورة 1.10 مساءً.

936 مكيف طنطا- القاهرة ويخرج فى تمام الساعة 5.55 صباحًا.

تعديل 2008 vip الإسكندرية- أسوان يصل القاهرة 10.05 مساءً.

1008 روسي الإسكندرية- أسوان يخرج فى تمام الساعة 7.35 مساءً، يغادر سيدي جابر 7.49 مساءً.

“قطارات الوجه القبلي التي سيتم تشغيلها”

1007 روسي سوهاج القاهرة ميعاده 5.00 مساءً.

7.18 ركاب أسيوط - سوهاج ميعاده 6.40 صباحًا.

81 مميز أسوان - القاهرة ميعاده 9.30 صباحًا.

163 روسي أسوان - الإسكندرية ميعاده 12.00 مساءً.

975 روسي أسيوط - القاهرة ميعاده 1.50 مساءً يمتد إلى سوهاج وذلك يوم 2021/5/23 ليغادر منها 12.00 مساءً ويمتد إلى الأقصر يوم 2021/6/6 ليغادر منها 8.00 صباحًا.