الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القطارات التي تم وقفها على الوجهين البحري والقبلي

السكة الحديد
السكة الحديد

شاركت هيئة السكة الحديد المواطنين القطارات التي تم وقفها واستبدالها بمواعيد قطارات جديدة، والتي تتمثل في الآتي: 

قطارات الوجه البحري التي تم إيقافها: 

1152/1153  روسي المنصورة- القاهرة والعكس. 

1156/1157 روسي بيله - القاهرة والعكس. 

1202 مميز  طنطا- القاهرة. 

133 مميز القاهرة- الإسكندرية. 

1204 مميز الإسكندرية- طنطا.

قطارات الوجه القبلي التي تم إيقافها:

167/166 مميز  سوهاج- المنيا والعكس.

1187/1188 مميز الواسطي- أسيوط والعكس. 

1005 روسي أسوان- القاهرة. 

832 مميز  القاهرة- أسوان. 

777/7776 روسي سوهاج- القاهرة والعكس. 

706 ركاب  المنيا- أسيوط معاده 5.10ص. 

711 ركاب أسيوط- المنيا معاده 1.10م.

وتم تشغيل عدد من القطارات على الوجه البحري

36 مميز  الإسكندرية-  طنطا وينطلق فى تمام الساعة 9.30 مساءً. 

35 مميز القاهرة طنطا وسينطلق فى تمام الساعة  10.40مساءً. 

1203 مميز القاهرة- الإسكندرية وسينطلق فى تمام الساعة 1.25 مساءً. 

949 مختلط  القاهرة- المنصورة 1.10 مساءً.

936  مكيف طنطا- القاهرة ويخرج فى تمام الساعة 5.55 صباحًا.

تعديل 2008 vip الإسكندرية- أسوان يصل القاهرة 10.05 مساءً. 

1008 روسي  الإسكندرية- أسوان يخرج فى تمام الساعة 7.35 مساءً، يغادر سيدي جابر 7.49 مساءً.

“قطارات الوجه القبلي التي سيتم تشغيلها”

1007 روسي  سوهاج القاهرة ميعاده 5.00 مساءً.

7.18 ركاب أسيوط - سوهاج ميعاده 6.40 صباحًا.

81 مميز  أسوان - القاهرة ميعاده 9.30 صباحًا.

163 روسي أسوان - الإسكندرية ميعاده 12.00 مساءً.

975 روسي أسيوط - القاهرة ميعاده 1.50 مساءً يمتد إلى سوهاج وذلك يوم 2021/5/23 ليغادر منها 12.00 مساءً ويمتد إلى الأقصر يوم 2021/6/6 ليغادر منها 8.00 صباحًا.

السكة الحديد قطارات تشغيل تعرف علي وقفها الوجه البحري

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