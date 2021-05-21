تشميع 3 منشآت غذائية غير مرخصة وإعدام 2 طن أغذية فاسدة بالشرقية

أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإداراتي القنايات والحسينية، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أضاف وكيل وزاره الصحة أن جهود الحملات التفتيشية، أسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم ضبط وإعدام 2 طن و240 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 62 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 31 محضر جنحة صحية للمخالفين بمركزي شرطة القنايات والحسينية.

أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد شدد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار واحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

يذكر أن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، حملة على المصانع، أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الصناعات الغذائية وذلك لوجود خامات إنتاج منتهيه الصلاحية، وتم التحفظ على ٦ برميل مركز مانجو (لب مانجو) زنه البرميل ٢٠٠ كيلو بإجمالي طن و ٢٠٠ كيلو على ذمة المحضر.