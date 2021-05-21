وداعا فطوطة.. لقطات من جنازة وعزاء الراحل سمير غانم

شيع جثمان الفنان الراحل سمير غانم، اليوم الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بعد تأدية صلاة الجنازة عليه، وذلك بعد خروج الجثمان من مستشفى الصفا بالمهندسين، وحرص العديد من نجوم الوسط الفني على المشاركة في جنازة الفنان القدير لإلقاء نظره الوداع قبل تشييعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بالوفاء والأمل.

ـ نجوم الفن يلقون نظرة الوداع على الراحل سمير غانم.

ورافق الجثمان ابنتا الراحل دنيا وإيمي سمير غانم وزوجاهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، واللذان حملا نعش الراحل منذ خروجه من المستشفى وصولا للمسجد وحتى مقابر الأسرة.

وكان أبرز الحضور كل من الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، نهال عنبر، بوسي شلبي، إلهام شاهين، لبلبة، هالة صدقي، إبهاب فهمي، بسمة، بيومي فؤاد، أوس أوس، علي ربيع، محمود حميدة، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، وجمهور الفنان الراحل وأفراد الأسرة والعائلة.

ـ تأدية صلاة الجنازة على سمير غانم بمسجد المشير

وأم صلاة جنازة الفنان الراحل سمير غانم الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، وسيطر الحزن على كافة الحضور خلال تشييع الجثمان، خاصة أشقاء الراحل والذين دخلوا في نوبة بكاء شديدة خلال نقل الجثمان، وأنهارت أيضا كل من النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى أثناء أداء صلاة الجنازة.

ورحل الفنان القدير عن عالمنا عصر أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ84 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية وإصابته بفيروس كورونا وخلل بوظائف الكلي نقل على إثرها مستشفى الصفا بالمهندسين وحجزه بالعناية المركزة إلى أن تدهورت حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية ليلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

ـ أعمال خالدة للراحل سمير غانم

ومن أهم أعمال الفنان الراحل طبيخ الملائكة، المتزوجون، فندق الأشغال الشاقة، حكاية ميزو، البعض يذهب للمأذون مرتين، الكابتن جودة، أخويا هايص وأنا لايص، وغيرها من الأعمال العديدة الناجحة، كما شارك مؤخرا ابنتها بعض الأعمال التلفزيونية والتي لاقت نجاحا كبيرا.

الجدير بالذكر أن الفنانة القديرة دلال عبد العزيز زوجة الراحل سمير غانم أصيبت هي الأخرى بفيروس كورونا، ونقلت لمستشفى الصفا ولا زالت تحت الرعاية، خاصة بعد إصابتها بفشل رئوي.

جنازة سمير غانم

جنازة سمير غانم

عزاء سمير غانم

عزاء سمير غانم

عزاء سمير غانم

عزاء سمير غانم

جنازة سمير غانم

جنازة سمير غانم

عزاء سمير غانم