السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

عمال شواطئ الإسكندرية: «أخيرا هنرجع لرزقنا»

شاطىء الاسكندرية
شاطىء الاسكندرية

عبر عمال شواطئ الإسكندرية عن سعادتهم بقرار الحكومة بعودة فتح الشواطئ مجددا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد السيد، عامل بشاطئ سيدي بشر في حديثه لـ"الدستور" إن غلق الشواطئ أضر بأرزاقنا، خاصة أننا ننتظر موسم الصيف لاستقبال المصاطفين من المحافظات المجاورة، مضيفا: “أخيرا هنرجع لرزقنا”.

“كنا ننتظر قرار فتح الشواطئ بفارغ الصبر” هكذا بدأ مصطفى حسن عامل بشاطئ أبو هيف حديثه، مشيرا إلى أنه يعمل على هذا الشاطئ منذ ٥ سنوات، برفقه أخوه وخلال أزمة كورونا وغلق الشواطىء بحثا عن مصدر رزق بديل لهما فعملا في بيع الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة.

وأكمل أحمد محمود عامل بشاطئ ميامي المميز أن غلق الشواطئ على الرغم من السبب الداعي له إلا أنه أنهي مصدر رزقنا، معلقا: "رينا يعلم الأيام دي مرت علينا إزاي".

وبناء على قرارات وزارية ستفتح الشواطئ بدءا من غد السبت، وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تطبيق الإجراءات الاحترازية على شواطئ المحافظة والبالغ عددها ٦٦ وأهما الحفاظ على التباعد المكاني بين الشماسي بحيث لا تقل عن ٤ أمتار بين كل شمسية وأخري، والتعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه، مع توافر جهاز لقياس درجات الحرارة على كل شاطئ.

كما شملت أيضا الإجراءات الاحترازية توافر أسطوانات أكسجين بالوحدات الطبية علي الشواطئ، ارتداء أطقم العاملين بالشاطئ للكمامات، واستكمال أدوات ومواد الإسعافات الأولية والمسعفين والمنقذين، وإلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق التعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية على الشواطئ، وتوقيع الغرامات علي المخالفين منهم.

شواطىءالاسكندرية اللواء محمد الشريف فيروس كورونا عمال الشواطىء السياحة والمصايف

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