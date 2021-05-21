الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى بعد وقف إطلاق النار

الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، اقتحام الشرطة والقوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك اليوم عقب صلاة الجمعة واعتدائها على المصلين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، إن ما قامت به إسرائيل في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تصرف استفزازي مرفوض ومدان ويتحدى الجهود والمساعي الدولية التي تواصلت طيلة الأيام الماضية للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف العدوان على غزة.

وشدد على أنه على إسرائيل تحمل مسئولياتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف واحترام حرمته، وعدم المساس بالمصلين، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم.

وأكد الفايز أن نجاح الجهود لوقف إطلاق النار ووقف العدوان على غزة هو خطوة أولى إيجابية وضرورية، وعلى إسرائيل الالتزام بها ووقف الاستفزازات والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الفايز على ضرورة استمرار الجهود الدولية الفاعلة لإيجاد أفق سياسي لإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأوضح الفايز أن المملكة عملت منذ بداية التصعيد مع مختلف الأطراف والدول الفاعلة في المنطقة وفي العالم على وقف العدوان على غزة، ووقف الانتهاكات والاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد الفايز بهذا الصدد بالجهود كافة التي بذلت للوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على غزة، وعلى رأسها جهود الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وقطر، وجهود الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى بعد ساعات من إعلان الهدنة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار بين فلسطين وقوات الاحتلال، والتي دخلت حيز التنفيذ فجر الجمعة، وسط ترحيب دولي وأممي يشيد بجهود مصر في التوصل إلى التهدئة بين الجانبين.

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
بيان الخارجية الأردنية
بيان الخارجية الأردنية
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