«نقل البرلمان»: وقف إطلاق النار في غزة نجاح جديد للدبلوماسية المصرية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن نجاح الجهود المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وموافقة الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" على إقامة هدنة بينهما، ومن دون أية شروط، واصفا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بأنه نجاح جديد يضاف إلى النجاحات السابقة للدبلوماسية المصرية ولموقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية .

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، أن التهدئة بين الجانبين تأتى تتويجاً لدور مصر الريادي والمحوري، ودورها الداعم للقضية الفلسطينية واستمرار لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار سيعطي فرصة للحلول السياسية وتدخل المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية بشكل سلمي، ومحاولة لوقف نزيف الدم الفلسطيني

وأضاف النائب علاء عابد، أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الرئيسية لمصر، وأيضا توفير الدعم والحماية للشعب الفلسطيني من أي اعتداءات يتعرض لها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية اتخذت خطوات قوية ومساندة بدأ من مساعيها للوقف العدوان وفتح المعبر واستقبال المصابين وتطوع الأطباء لعلاج المصابين ومبادرة إعمار غزة بتكلفة 500 مليون دورلار التى أعلنها الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أن الجهود المصرية لخدمة القضية الفلسطينية يعكس حرص مصر على استقرار المنطقة ووقف حالة التوتر التي طالت أكثر من دولة عربية وما زال الموقف المصري ثابت في تقديم كافة أوجه المساعدات لتلك الدول.

ونجحت مصر فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة برعاية مصرية اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة "بتوقيت فلسطين" معتبراً ذلك النجاح الكبير بمثابة نجاح كبير وتاريخى لمصر ودليل قاطع على أن الدور المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

كما حرصت القاهرة على إيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.