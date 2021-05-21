الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نقل البرلمان»: وقف إطلاق النار في غزة نجاح جديد للدبلوماسية المصرية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن نجاح الجهود المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وموافقة الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" على إقامة هدنة بينهما، ومن دون أية شروط، واصفا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة  بأنه نجاح جديد يضاف إلى النجاحات السابقة للدبلوماسية المصرية ولموقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية .
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، أن التهدئة بين الجانبين تأتى تتويجاً لدور مصر الريادي والمحوري، ودورها الداعم للقضية  الفلسطينية واستمرار لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار سيعطي فرصة للحلول السياسية وتدخل المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية بشكل سلمي، ومحاولة لوقف نزيف الدم الفلسطيني

وأضاف النائب علاء عابد، أن القضية الفلسطينية ستظل  هي القضية الرئيسية لمصر، وأيضا توفير الدعم  والحماية للشعب الفلسطيني من أي اعتداءات  يتعرض لها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية اتخذت خطوات قوية ومساندة بدأ من مساعيها للوقف العدوان وفتح المعبر واستقبال المصابين وتطوع الأطباء لعلاج المصابين ومبادرة إعمار غزة بتكلفة 500 مليون دورلار التى أعلنها الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أن الجهود المصرية لخدمة القضية الفلسطينية يعكس حرص مصر على استقرار المنطقة ووقف حالة التوتر التي طالت أكثر من دولة عربية وما زال الموقف المصري ثابت في تقديم كافة أوجه المساعدات لتلك الدول.

ونجحت مصر فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة برعاية مصرية اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة "بتوقيت فلسطين" معتبراً ذلك النجاح الكبير بمثابة نجاح كبير وتاريخى لمصر ودليل قاطع على أن الدور المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

كما حرصت القاهرة على إيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة. 

علاء عابد النائب علاء عابد مجلس النواب وقف إطلاق النار في غزة جهود مصر في القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

تحديد موعد وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مصر

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة

وداعا فطوطة.. لقطات من جنازة وعزاء الراحل سمير غانم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 فلسطينين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بالقدس

وفد أمني مصري يصل إلى غزة بعد ساعات من وقف إطلاق النار

سفارة إسرائيل تشكر مصر لجهود وقف إطلاق النار.. وتتمنى السلام للغزاويين