تعرف على موعد وقفة عرفة ومواعيد صلاة عيد الأضحى 2021

يبحث الملايين من المصريين، عن موعد وقفة عرفة ومواعيد صلاة عيد الأضحى 2021وذلك لمعرفة أول أيام عيد الأضحى 2021 المبارك، لمعرفة متى يبدأ صيام الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة.

وتستعرض الدستور لقراءها موعد وقفة عرفة ومواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 من خلال هذا التقرير

موعد وقفة عرفة

كشفت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو، وبذلك يكون موعد وقفة عرفات لعام 1442 هجريا؛ فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو ، ويوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 2021

شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو



وتستعد دار الإفتاء بالتنسيق مع المعهد القومى للبحوث الفلكية، وهيئة المساحة، لاستطلاع الهلال اليوم وهو يوم الرؤية، لإعلان الرؤية الشرعية وتحديد أول أيام ذي الحجة وموعد وقفة عرفة و موعد أيام عيد الأضحى 2021 المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021

ومن المقرر أن تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات عقب صلاة الفجر بساعتين تقرييا، وذلك حسب موعد كل محافظة على حدى.

حكم صوم يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام التي تسبقه.

قال دار الإفتاء المصرية إنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».