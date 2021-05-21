رئاسة مدينة سيوة: حملات مكبرة لفحص رخص تشغيل المحال التجارية

نظمت رئاسة مركز ومدينة سيوة حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بنطاق ميدان السوق، ووسط ومدخل المدينة، وشارع أنور السادات.

وأكد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، اليوم الجمعة، أنه تم تنظيم حملة برئاسة محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، وعضوية كل من الإدارة الهندسية، والأملاك، والرخص، والمتابعة الميدانية، للمرور على المحال والكافيهات.

وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة إلى أنه تم فحص رخص تشغيل المحال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أن ذلك جاء من منطلق حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، وكذا تحسين الخدمات المقدمة لهم، واستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الجهود في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.



وكانت واصلت لجنة التفتيش والمرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة ممثلي عن مديريات التموين والصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين حملاتها على عدد من المطاعم والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر، و10 إنذارات لمخالفات متنوعة، بالإضافة إلى إعدام 41 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار حملات المرور وتنفيذ جميع الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من أهالي مطروح وزائريها خاصة مع بدء الموسم الصيفي والسياحي بالمحافظة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحال التجارية للتأكد من سلامة المعروض والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظا على صحة المواطنين وزائرى المحافظة.

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