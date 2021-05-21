«سقطت ولم تنفجر».. ما مصير صواريخ إسرائيل «الفاشلة» على غزة؟

على مدار أسبوعين من التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، قصفت العشرات من الصواريخ.

وأسفرت تلك الصواريخ عن استشهاد العشرات وإصابة المئات فى قطاع غزة بجانب تدمير المنازل والأبينة بجانب البنى التحتية للعديد من المشاريع والمؤسسات العامة.

ولكن هناك صواريخ إسرائيلية فشلت فى إصابة الأهداف وحتى في الانفجار، فما مصير تلك الصواريخ الفاشلة التى لم تنفجر؟

تصنيع صواريخ جديدة من مخلفات القذائف الإسرائيلية..

وفى تصريحات سابقة، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن مصير تلك الصواريخ الفاشلة.

وقالت القسام إنها تقوم بتصنيع صواريخ جديدة من مخلفات القذائف الإسرائيلية خلال حرب 2014 على قطاع غزة.

وقال القيادى بحركة القسام، أبو إبراهيم فى تصريحات سابقة، إن الصواريخ التي أطلقت في شهر مايو 2019 كانت من مخلفات الصواريخ الإسرائيلية، التي لم تنفجر، وأعاد مهندسو كتائب القسام تصنيعها.

وتابع أبو ابراهيم: "أطلقنا 78 صاروخا في دقيقة واحدة، وبوقت متزامن تجاه عسقلان ومحيطها في شهر مايو 2019".

كنز ثمين تعلن عنه القسام..

كما كشفت كتائب القسام فى تصريحات سابقة، عن كنز عسكري، وصفته بالثمين، عثرت عليه قواتها، وكان عبارة عن بقايا سفينتين حربيتين غارقتين في عمق بحر غزة، وتمكنت الكتائب بعد جهود مضنية من استخراج كميات كبيرة من القذائف الغارقة.

ونفذت القسام مشروع جمع مخلفات القذائف والقنابل الإسرائيلية التي لم تنفجر خلال حرب عام 2014، وقامت بإعادة تصنيعها واستثمارها، حيث ضاعفت قوتها الصاروخية وحققت كثافة وإدامة للنيران، ووصل عدد تلك القذائف الإسرائيلية التي عثر عليها إلى الآلاف.

واستخدمت القسام تلك القذائف المعادة التصنيع أول مرة في مايو عام 2019 ضد إسرائيل.

الداخلية بغزة تحذر من العبث بمخلفات القصف..

من جانبها، قالت وزارة الداخلية فى قطاع غزة، اليوم الجمعة: "نهيب بجميع المواطنين للتعامل بحذر مع الأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف".

كما حذرت الداخلية ووجهت المواطنين من عدم العبث بأي من مخلفات القصف أو الصواريخ التى لم تنفجر.