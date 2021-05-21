منح 219 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع في مصر»

منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" لعدد 219 منشأة صناعية، من بينها 60 منشأة في قطاع الصناعات الهندسية. وذلك من إجمالي 271 مصنعا تم تقييمها والتأكد من مطابقتها معايير الجودة.

هذا ويتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسن لها اجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم.

ويعمل المركز حاليًا على تحديد مواعيد لزيارة 54 مصنعا، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجنة التقييم.

علامة فخر صنع في مصر

وتعتبر علامة "بكل فخر صنع في مصر" علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لأعلى مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.

وللتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة تشمل صورة حديثة من السجل الصناعي، صورة من رخصة التصنيع السارية وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة. وتستمر مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.

تحديث الصناعة ودوره

تم تأسيس مركز تحديث الصناعة (IMC) بمرسوم رئاسي في ديسمبر 2000 لإعطاء قوة دفع لصناعة مصرية حديثة، حيوية، تنافسية ومستدامة. ويهدف ذلك إلى دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

البرنامج القومي للتصنيع المحلي

إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنبع المحلى يستهدف توطين الصناعات المختلفة وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وذلك من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.