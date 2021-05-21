الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار منزل قديم دون وقوع إصابات بمنطقة الكاندلية بطنطا

انهيار منزل قديم
انهيار منزل قديم

شهدت منطقة كندلية بمدينة طنطا انهيار منزل قديم دون وقوع إصابات.


تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل قديم بمنطقة كنداليه بطنطا.


على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، إلى مكان البلاغ، وتبين خلو المنزل من السكان، وتمت استكمال إزالة المنزل.


وأكد الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، أن قاطني هذا المنزل ممن حصلوا على وحدات سكنية ضمن خطة تطوير منطقة العشوئيات بمنطقة كندلية.
 

وكان محافظ الغربية، قد شدد على جميع التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، وضرورة الالتزام بتطبيق كل تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

- متابعة بتطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحلات

 
كما أكد المحافظ ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة، والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.


كما شدد محافظ الغربية على المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

انهيار منزل قديم دون وقوع إصابات بمنطقة الكاندلية

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