الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تخريج الدفعة الأولى من المتدربات على التفصيل بالوحدة المتنقلة بالشرقية

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلن المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة إلى قيام المديرية تخريج الدفعة الأولى من المتدربات المشاركات بورشة عمل التفصيل والحياكة والتي أقيمت بالوحدة التدريبية المتنقلة بمدينة العاشر من رمضان وشارك فيها 15 فتاة ضمن مبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد اجراء الاختبارات العملية والنظرية اللازمة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

أوضح وكيل وزارة القوي العاملة أنه خلال ورشة العمل تم تعليم المتدربات فنون التفصيل والحياكة وكيفية إعادة تدوير الملابس القديمة بشكل جديد للاستفادة منها مرة أخرى وكذلك عرض فيديوهات لأحدث خطوط الموضة العالمية لتنفيذ بعض الأفكار بطريقة سهلة ومبسطة بهدف اكتساب خبرات جديدة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين المتخصصين، مشيراً إلى قيام المديرية بمعاونة المتدربين في الالتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص وكذلك لتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم تعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلا وليحيوا حياه كريمة.

أشاد المحافظ بدور مديرية القوى العاملة في تنفيذ ورش العمل في مختلف المجالات لتدريب الشباب والمرأة وتعليمهم حرف جديدة ودمجهم بسوق للعمل ليحيوا حياه كريمة وكذلك تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل في القطاع الخاص لدفع عجلة العمل والإنتاج وكذلك تنفيذ المبادرات لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العملية لتأهيلهم لسوق العمل في القطاع الخاص وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة.

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