قصة صداقة صفاء أبو السعود بالكوميديان الراحل سمير غانم

نعت الفنانة صفاء أبو السعود صديقها والفنان الراحل سمير غانم، قائلة: "من وقت ما سمعت الخبر أنا مش قادرة أوقف دموعى.. هو أخ وزميل وجدع وصاحب صاحبه.. هو مش فنان عادى هو موسوعة".

شارك الفنان الراحل سمير غانم الفنانة صفاء ابو السعود في العديد من الأعمال الفنية حيث أنها تعتبره رفيق كفاحها ومسيرتها الفنية وشارك الفنان الراحل سمير غانم وصفاء أبو السعود، في العديد من الأعمال الفنية، وقد التي روى كواليسها سوياً، أثناء حلوله كضيف في برنامجها "ساعة صفا".

-لم يستكملوا النص

وسرد الكوميديان الراحل، عن كواليس تصوير مشهد في مسرحية "موسيقى في الحي الشرقي" التي جمعته بصفاء أبو السعود، بجانب الفنان الراحل "جورج سيدهم" سارداً أن صديقه جورج" كان قادم بمنتهى الانفعال لضربه ولكن اختل توازنه فوقع على الأرض، ولم تستطع صفاء سمير غانم استكمال النص وتوقفوا عن النطق.

-انفجار بالمسرح

وأضاف سميرغانم، أثناء استضافته ببرنامج "ساعة صفا"، عن موقف صدم الجميع أثناء تصوير المسرحية، وهو نفس المسرح، قائلاً إنه كان من المفترض هناك انفجارين، وأخبر "سيدهم" خبير المفرقعات أنه سيعطيه إشارة ليبدأ الانفجار، وإشارة أخرى للانفجار الثاني. متابعًا أن المفاجأة هي أن خبير المفرقعات، وضع ديناميتاً حقيقياً، ومع أول انفجار، انهار جزء كبير من الديكور وخشبة المسرح والديكور، فهرب جمهور الصف والثاني كله خارج المسرح، فأشار له جورج إشارة أخرى، فأطلق الانفجار الثاني، ليختم "سمير" ضاحكاً "بعد الانفجار التاني المسرح كله بقى في الشارع برة".

-صديق والدي

كشفت صفاء أبو السعود خلال مكالمتها الهاتفيه أمس في برنامج "مساء دي إم سي" أن سمير غانم كان مع والدها في كلية الشرطة قبل فصله منها، موضحة أن والدها أصبح لواء، وكان دائمًا محتفظًا بصورة والد صفاء أبو السعود معه في غرفته".