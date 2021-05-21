«حماة الوطن»: وقف إطلاق النار فى غزة يؤكد قوة دور مصر الإقليمي

أشاد كريم مصيلحي، أمين مساعد أمانة المواطنة بالأمانة العامة لحزب حماة الوطن، بجهود الدولة المصرية ونجاحها في التوسط لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يؤكد قوة نفوذها ودورها الإقليمى المحوري الهام.

وقال مصيلحي، إن الحزب يشارك في أكبر قافلة إغاثية لأهالينا في قطاع غزة بالمشاركة مع حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان قافلة الأحزاب السياسية، مضيفا أنها تأتى تزامنا مع مبادرة الرئيس لإعمار قطاع غزة والإعلان عن تبرع مصر بـ500 مليون دولار.

وأكد مصيلحي، أن تجهيز الحزب لقافلة المساعدات تمت على قدم وساق، وبتوجيهات من الفريق جلال هريدي، رئيس الحزب للأمانات النوعية الداخلية بسرعة التجهيز، والتنسيق مع أمانة الحزب بشمال سيناء وأمانة القبائل العربية للحزب، مشيرا إلى أنه كافة الجهود والتحركات المصرية على مختلف الأصعدة كللت بالنجاح وأعطت دروس قوية لكافة دول العالم بقوة و أهمية مصر في المواقف العصيبة.

و كشف الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، عن تفاصيل القافلة المصرية التي وصلت غزة اليوم مشيرا إلى أنها أكثر من 75شاحنة تحمل أطنان من المواد الغذائية والطبية.

وقال رئيس الحزب في تصريحات له اليوم إن المبادرة أطلقت كهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب الفلسطينى من مساعدات إنسانية، موضحا أنه تم ترتيبها بمجهودات ائتلاف دعم مصر المشكل من أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والشعب الجمهورى.

من جانبه قال الفريق أسامه الجندي، النائب الأول لرئيس الحزب، إن القافلة رافقها ممثلين عن كافة الأحزاب المشاركة، مضيفا:" مصر هي الشقيقة الكبرى لغزة وعلى استعداد تام لمساعداتها فهذا أمر تاريخي وليس بجديد على مصر وشعبها وقياداتها السياسية".

أما اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، كشف في بيان الحزب عن أسماء نواب الحزب ال ٦ نواب الذين ذهبوا مع القافلة وهم النواب أحمد بهاء، واحمد يحيي، و ميرال هريدي، ونيفين عبد الله، وهشام سويلم ورقية عبد العزيز ، مشيدا كذلك باسم الحزب بقرار وقف إطلاق النار والذي تم برعاية مصرية.