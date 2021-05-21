قرار من النيابة بشأن «عقار الجمرك» المنهار بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار “بناء قديم” دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي ملف العقار وفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع انهيار أجزاء من العقار رقم 11 والمكون من 3 طوابق، كائن في شارع صالح الحكيم، المتفرع من شارع صفر باشا، التابع لحي الجمرك.

وانتقلت قوات مباحث القسم رفقة قوات من الحماية المدنية ومسئولي الحي إلى موقع العقار، وتم نقل سكان العقار المجاور وعددهم 4 أسر تضم 13 شخصًا، حرصًا على سلامتهم.

وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن العقار بناء قديم، وانهارت الأسقف من الداخل حتى سطح الأرض، وتم وضع حواجز حديدية في محيطه، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الانهيار، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

كان قد تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار أسقف عقار مأهول بالسكان من الداخل.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة كرموز وقوات من الحماية المدنية، إلى موقع الحادث وتم رفع آثار الحادث، والتأكد من وجود مصابين أو ضحايا بسبب الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار رقم 13 حارة عز بكومة الشقافة بناء قديم ومكون من 3 طوابق، وانهيار أسقفه من الداخل، وتم إخراج 6 أسر و18 فردًا، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، وهي عبارة عن وجبات وبطاطين ومبلغ مالي إعانة لهم وعرض تسكينهم بالإيواء العاجل لمحافظة الإسكندرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما قررت نيابة العطارين بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من عقار بناء قديم مشغول بالسكان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الانهيار.