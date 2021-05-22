لا تعترف بالخطأ.. كيف تميز الشخصيات النرجسية في حياتك؟

الشخصية النرجسية

تعتبر الشخصية النرجسية من أصعب الشخصيات في اكتشافها خاصة من شخص يتعلق به، أو يصادقه ولكن علينا أن ندرك أن هذه الشخصية أنانية لا تهتم بمشاعر الآخرين وكل ما يهمه في الأمر هي مشاعره فقط، ولديه فرط في التعبير عن مشاعره تجاه الشخصية أمامه حتى لو يتم التعرف عليه بطريقة كافية، فلا تستغرب عندما تجد شخص نرجسي يمدح في ذكائك وكيف أنك هكذا ولم يمر على علاقتكما ساعة، وفقًا لما قاله الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.

الشخص النرجسي يبهرك بقدرته على جذب انتباهك بطريقة سريعة، على سبيل المثال إخباره لك بأنه يحبك عبر رسائل نصية، وبمجرد أن تفعل شيء لا يروق له تجد رد فعله منبعث من نقطة أنه مميز فكيف تعامله بهذه الطريقة.

العظمة

التعظيم في نفسه أمر شائع للغاية عند الشخصية النرجسية، طوال الوقت يعظم في نفسه، ويختار الموضوعات التي يظهر بها هو على حق للتحدث والتركيز عليها، فهو قد يبالغ في إنجازه وإظهار مواهبه.

الافتقار لاحترام الذات

على الرغم من ثقته بنفسه إلا أن الشخصية النرجسية من السهل زعزعة الثقة بنفسه، وتحتاج طوال الوقت للشخص الذي أمامه أن يثني عليه لترتفع ثقته بنفسه.

ليس لديهم أصدقاء، فعلاقتهم بأصدقائهم سطحية إلا عدد قليل للغاية، لذا ينتقد صديقك النرجسي رغبتك في إقامة علاقات صداقة قوية ويجد في ذلك شيء يزعجة، أو يجعلك تشعر بالذنب لقضاء وقت مع أصدقاء ولم تقضيه معه.

كما تجده شخص لا يعترف بالخطأ بل أنه من المستحيلات لديه، ولا يجعلك تساومه على اعتذار بل يجد في اعتذارك سعادة بالنسبة له.

علاج الشخصية النرجسية

يمكن العلاج ولكن مع وجود اعتراف من جانب الشخصية أنها بالفعل تحتاج للعلاج، ويبدأ عقب ذلك الطبيب النفسي في محاوله جعله يقبل العلاقات مع الزملاء والأسرة ويتسامح مع غيره، فهم وتنظيم المشاعر وعدم الحلم بطموحات فوق التوقعات والشعور بخيبة الأمل، ولكن علينا ألا نرسم توقعات كبيرة في تحقيق العلاج الكامل لهذة الشخصية ولكن علينا أن نؤمن أن الأمر سيأخذ وقت لكنه ليس مستحيل.