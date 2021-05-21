دعاء للمتوفي يوم الجمعة.. أدعية واردة عن النبي الكريم

دعاء للمتوفي يوم الجمعة.. يعد يوم الجمعة هو اليوم المقدس للمسلمين، وله قدسية خاصة عند الشعوب العربية، ويبحث الكثير من المسلمين في الوقت الراهن عن دعاء المتوفي يوم الجمعة وأدعية واردة عن النبي الكريم، حيث خير ما نقدمه للمتوفى يوم الجمعة هو الدعاء، ليتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، وتعتبر ليلة الجمعة من أهم الليالي وأفضلها للمسلمين للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء والصلاة وقراءة القرآن الكريم.

ويقدم الدستور لقرائه في هذا التقرير دعاء المتوفي يوم الجمعة.. أدعية واردة عن النبي الكريم حتى تكون صدقة جارية على روح المتوفي، ليتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة.

دعاء للمتوفي يوم الجمعة