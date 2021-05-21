الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
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القبلة

دعاء للمتوفي يوم الجمعة.. أدعية واردة عن النبي الكريم

دعاء
دعاء

دعاء للمتوفي يوم الجمعة.. يعد يوم الجمعة هو اليوم المقدس للمسلمين، وله قدسية خاصة عند الشعوب العربية، ويبحث الكثير من المسلمين في الوقت الراهن عن دعاء المتوفي يوم الجمعة وأدعية واردة عن النبي الكريم، حيث خير ما نقدمه للمتوفى يوم الجمعة هو الدعاء، ليتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، وتعتبر ليلة الجمعة من أهم الليالي وأفضلها للمسلمين للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء والصلاة وقراءة القرآن الكريم.

ويقدم الدستور لقرائه في هذا التقرير دعاء المتوفي يوم الجمعة.. أدعية واردة عن النبي الكريم حتى تكون صدقة جارية على روح المتوفي، ليتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة.

 

دعاء للمتوفي يوم الجمعة

 

  • اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم.
  • اللهم في يوم الجمعة ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقة ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يارب العالمين ارحم أبي وأمي واغفر لهما واجمعنا بهما في جنة الفردوس.
  • في يوم الجمعة اللهم اعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم ارحم من ضمه التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهد من غرته الدنيا.
  • في يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم الصبر، وارزقهم الرضى بالقضاء وعاجل الشفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون فيه.
  • اللهم اعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا برحتك يا أرحم الراحمين.
  • في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا اللهم ابعث لهم نورا إلى يوم يبعثون فيه.
  • اللهم ارحم أغلى من فقدت في هذه الدنيا اللهم أنر قبر أمي واغفر لها وتخطي عنها واسقها بفيض من جنتك.
  • اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا.. وارزقهم الرضى بالقضاء، وعاجل الشفاء شفاءً لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

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